Hıdırellez ve Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü, yarın Hisar Kalesi'nde kutlanacak - Son Dakika

Bolluk ve bereketin simgesi, baharın habercisi Hıdırellez ve Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü, yarın Hisar Kalesi'nde coşkuyla kutlanacak. Kütahya Valiliği'nin himayelerinde Kütahya Belediyesi ile İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlikler Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayacak.

Protokol konuşmaları, halk oyunları ve mehteran gösterileri ile devam edecek etkinliklere katılan Kütahyalılara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Yarın akşam ayrıca belediye bahçesinde konser ve havai fişek gösterileri yapılacak. - KÜTAHYA