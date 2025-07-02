Hidrosefali Hastası E.A. Hayatının Kurtuldu

Osmaniye'de nefes borusuna yediği erik kaçan hidrosefali hastası E.A., 112 görevlisinin telefonla tarif ettiği Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.

Olay, Osmaniye'nin Kırıklı Köyünde ikamet eden 29 yaşındaki hidrosefali hastası E.A.nın boğazına erik kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan hasta yakınları, hastanın durumu hakkında bilgi verdi. Hastanın annesinin 112 Çağrı Merkezimizi arayarak yardım istemesinin ardından çağrıyı karşılayan Acil Tıp Teknisyeni Öznur Bolat hastanın durumunun acil olduğunu fark etmesi üzerine adrese ambulans gönderdikten sonra aldığı eğitim ve deneyim sayesinde sağduyulu bir şekilde anneyi yönlendirerek hastanın boğazına takılan eriğin çıkmasını sağladı.

Kendinin de bir anne olduğunu karşıdaki annenin kaygısını anladığını söyleyen Acil Tıp Teknisyeni Öznur Bolat "Yakın zamanda il ambulans dairesi başhekimliği tarafından düzenlenen tıbbi acil çağrı eğitimi aldım mesleki tecrübem ve bu eğitimin bana kattıklarıyla birlikte bir hastaya yardımcı olmak çok mutluluk ve gurur verici bir tabloydu. Bende bir anneyim o annenin endişesi kaygısını çok iyi anlıyorum. Yabancı cismin çıkmasıyla birlikte annedeki rahatlama bana da sirayet etti. Çok mutlu oldum" dedi.

Öte yandan Acil Tıp Teknisyeni Öznur Bolat'ın bu başarısı için mesaj yayınlayan Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü, "Eğitim programlarına verdiğimiz önem sayesinde vatandaşlarımız ile karşı karşıya kalan tüm personelimize eğitim programlarımızla yeni uygulama yöntemlerini başarılı bir şekilde uygulamaları için güncellemelerle destek olmaktayız. Çağrı merkezimiz personelimizi bu başarılı çağrı karşılaşmasından dolayı tebrik ederiz" dedi. - OSMANİYE