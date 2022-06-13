Hıfzı Hüseyin Cami dualarla açıldı - Son Dakika
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Hıfzı Hüseyin Cami dualarla açıldı

13.06.2022 10:18
Hıfzı Hüseyin Cami dualarla açıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla Hıfzı Hüseyin Cami'nin açılışı dualarla yapıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla Hıfzı Hüseyin Cami'nin açılışı dualarla yapıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ilçe ziyaretlerinde gittiği Söğüt'te Hıfzı Hüseyin Cami'nin açılışına katıldı. Hayırsever vatandaş Hacı İbrahim Yıldız tarafından yapımı üstlenilen Hıfzı Hüseyin Cami açılış törenine Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programında Vali Kızılkaya, caminin yapımını üstlenen hayırsever İbrahim Yıldız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederek Söğüt'e hayırlı olmasını diledi.

Vali Kızılkaya açılışın ardından söğütte yapımı devam eden Ertuğrul Gazi Cami, Darülkurra Hafızlık Kur'an Kursu, millet bahçesi ve otopark inşaatlarında incelemelerde bulunarak durum hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Hıfzı Hüseyin Cami dualarla açıldı
Hıfzı Hüseyin Cami dualarla açıldı
Hıfzı Hüseyin Cami dualarla açıldı

YORUMLAR
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Hobi olarak üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor Hobi olarak üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor Başkan Vekili Subaşı gece boyunca sahada çalışmaları takip etti Başkan Vekili Subaşı gece boyunca sahada çalışmaları takip etti
Kaynak: İHA

İbrahim Yıldız, Kızılkaya, Bilecik, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hıfzı Hüseyin Cami dualarla açıldı - Son Dakika

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