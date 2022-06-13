Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ilçe ziyaretlerinde gittiği Söğüt 'te Hıfzı Hüseyin Cami'nin açılışına katıldı. Hayırsever vatandaş Hacı İbrahim Yıldız tarafından yapımı üstlenilen Hıfzı Hüseyin Cami açılış törenine Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer , İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz , siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programında Vali Kızılkaya, caminin yapımını üstlenen hayırsever İbrahim Yıldız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederek Söğüt'e hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Hıfzı Hüseyin Cami dualarla açıldı - Son Dakika

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