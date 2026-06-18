Hilal ve Venüs Türk Bayrağını Andırdı - Son Dakika
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Hilal ve Venüs Türk Bayrağını Andırdı

Hilal ve Venüs Türk Bayrağını Andırdı
18.06.2026 01:05
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Kayseri'de hilal ve Venüs'ün gökyüzündeki görüntüsü, Türk bayrağını çağrıştırarak ilgi topladı.

Türk Bayrağını hatırlatan görüntüsüyle yan yana gelen 'Hilal ve Venüs' kendine hayran bıraktı.

Kayseri'de gökyüzünde beliren hilal Ay ve hemen üzerindeki 'Venüs', Türk bayrağını andıran eşsiz bir manzara oluşturdu. Dünyada olduğu gibi Kayseri'de de vatandaşlar tarafından görünen Hilal ve Venüs gururla karşılandı. Özellikle açık havanın etkisiyle net şekilde görülebilen gök olayı, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

"Bayrağımız tüm samanyolu alemine yansımış oldu"

Hilal ve Venüs'ün yan yana gelerek, adeta Türk Bayrağını simgelediğini dile getiren vatandaşlardan Zafer Boydak, milli takıma Cumartesi günü Paraguay karşısında oynayacağı maç için başarılar dileyen Boydak, "Gökyüzünde ay-yıldızı gördük ve gururlandık. Bütün dünya da gökyüzünde ay ve yıldızımızı yan yana görmüş oldu. Bütün dünya ya tanıtmış gibi bir durum oldu. Bir Türk olarak elbette gururlanıyoruz. Bayrağımız tüm samanyolu alemine yansımış oldu. Çok güzel bir görüntü. Bu Allah'ın bize vermiş olduğu farklı bir şey. Zaten Türk milleti geçmişte de dünyaya nam salmıştı. İnşallah bundan sonra tekrardan dünyanın lideri oluruz. Bu olay her millete nasip olmaz. Bizim için çok gurur verici bir olay. Dünya Kupası'nda da ilk maçta başarılı olamadık ama Cumartesi gün ki maçta galibiyeti alarak, tekrardan Türk milletinin şahlanacağı bir dönemi geçireceğiz. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kayseri, Venüs, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hilal ve Venüs Türk Bayrağını Andırdı - Son Dakika

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