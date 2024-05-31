Hindistan'da Aşırı Sıcaklar: Bihar ve Odisha'da 15 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle son 24 saatte Bihar ve Odisha'da en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. Başkent Yeni Delhi'nin bir bölümünde termometrelerin 52,9 santigrat dereceyi gösterdiği ve bunun bugüne kadarki en yüksek sıcaklık olduğu kaydedildi. Meteoroloji biriminden yapılan açıklamada Hindistan'ın merkezinde ve kuzeybatısında sıcaklığın önümüzdeki günlerde düşmesi, sıcaklığın normalden 4,5 C ila 6,4 derece daha yüksek olduğu ülkenin doğusunda ise sıcak hava dalgasının devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Bihar ve Odisha eyaletlerinde en az 15 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının 10'unun Odisha'nın Rourke bölgesindeki devlet, 5 can kaybı ise Bihar'ın Aurangabad şehrinde güneş çarpması sonucu meydana geldiği aktarıldı. Bihar sınırındaki Jharkhand eyaletinde 3 kişi hayatını kayetti.

7 kişi yolda öldü

Yetkililer, dün 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktarırken kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağını söyledi. Ölüm nedenlerinin kesinleşmesiyle can kaybının artması bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri yasaklandı

Odisha hükümeti aşırı sıcaklar nedeniyle, 11.00-15.00 saatleri arasında açık hava etkinliklerini yasakladı.

Sıcaklıkların bugün 43 dereceye ulaşması beklenen Yeni Delhi'de bu hafta sıcaklığa bağlı ilk ölüm kaydedilmişti. - YENİ DELHİ