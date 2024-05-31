Hindistan'da Aşırı Sıcaklar: Bihar ve Odisha'da 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Aşırı Sıcaklar: Bihar ve Odisha'da 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da son 24 saatte Bihar ve Odisha eyaletlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle en az 15 kişi hayatını kaybetti. Yeni Delhi'de termometrelerin 52,9 santigrat dereceyi gösterdiği ve bu sıcaklığın bugüne kadarki en yüksek olduğu belirtildi. Meteoroloji birimine göre, Hindistan'ın merkezinde ve kuzeybatısında sıcaklık düşerken, ülkenin doğusunda sıcak hava dalgasının devam etmesi bekleniyor. Bihar ve Odisha eyaletlerindeki can kaybının bir kısmı güneş çarpması sonucu meydana gelirken, diğer ölüm nedenlerinin otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi. Odisha hükümeti aşırı sıcaklar nedeniyle açık hava etkinliklerini yasakladı.

31.05.2024 11:55
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Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle son 24 saatte Bihar ve Odisha'da en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. Başkent Yeni Delhi'nin bir bölümünde termometrelerin 52,9 santigrat dereceyi gösterdiği ve bunun bugüne kadarki en yüksek sıcaklık olduğu kaydedildi. Meteoroloji biriminden yapılan açıklamada Hindistan'ın merkezinde ve kuzeybatısında sıcaklığın önümüzdeki günlerde düşmesi, sıcaklığın normalden 4,5 C ila 6,4 derece daha yüksek olduğu ülkenin doğusunda ise sıcak hava dalgasının devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Bihar ve Odisha eyaletlerinde en az 15 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının 10'unun Odisha'nın Rourke bölgesindeki devlet, 5 can kaybı ise Bihar'ın Aurangabad şehrinde güneş çarpması sonucu meydana geldiği aktarıldı. Bihar sınırındaki Jharkhand eyaletinde 3 kişi hayatını kayetti.

7 kişi yolda öldü

Yetkililer, dün 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktarırken kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağını söyledi. Ölüm nedenlerinin kesinleşmesiyle can kaybının artması bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri yasaklandı

Odisha hükümeti aşırı sıcaklar nedeniyle, 11.00-15.00 saatleri arasında açık hava etkinliklerini yasakladı.

Sıcaklıkların bugün 43 dereceye ulaşması beklenen Yeni Delhi'de bu hafta sıcaklığa bağlı ilk ölüm kaydedilmişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hindistan'da Aşırı Sıcaklar: Bihar ve Odisha'da 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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