Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi. Bihar, Odisha, Jharkhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh ve Rajasthan eyaletlerinde can kayıpları yaşandı. Başkent Yeni Delhi'de ise tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.

01.06.2024 11:01
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Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Hindistan, aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasında can kaybı artıyor. Yetkililerden yapılan açıklamalarda, sıcak hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiği belirtildi. Bihar'da 10'u seçim görevlisi olmak üzere 19, Odisha'da ise 10 kişi yaşamını yitirdi. Jharkhand eyaletinde perşembe günü sıcaklığın 47 derecenin üzerine çıkmasının ardından en az 4 can kaybı yaşandı. Hindistan'ın orta eyaletleri Madhya Pradesh'te 2, Uttar Pradesh'te 2 kişi hayatını kaybetti. Batıdaki Rajasthan eyaletinde ise 5 can kaybı yaşandı.

Başkent Yeni Delhi'de ise 52.9 ise tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı çarşamba günü 40 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirmişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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