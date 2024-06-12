Apartman Kapılarında Hidrolik Ayarı Yapılmaması Hırsızlara Fırsat Veriyor

Yerel

Hava sıcaklıklarının artmasıyla apartman kapılarında bulunan hidroliklere mevsim ayarının yapılmamasının hırsızlar için fırsat oluşturduğunu belirten çilingir Ahmet Boz, "Yaz ayarı yapılmayan hidrolikler kapının sert kapanmasına ve kilit kısmının bozulmasına neden olur" dedi.

Günümüzde artan hırsızlık olaylarını engellemede apartman kapılarının kapalı, ev kapılarının ise kilitli olması büyük önem taşıyor. Kötü niyetli şahısların buldukları her fırsatı değerlendirdiği şu günlerde, ev ve apartman kapılarının açık kalması büyük risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Apartman kapılarının üst kısmında bulunan hidrolikler, açılma ve kapanma fonksiyonlarda büyük görev üstleniyor. Kış aylarındaki hava akımına rağmen kapının kapanmasını, yaz aylarında ise kapıların sert kapanmamasını sağlayan hidrolik sistemlerinin mevsim ayarlarının düzenli şekilde yapılması gerekiyor. Mevsim ayarının yapılmaması durumunda apartman kapısının açık kalmasına ya da kilidinin bozulmasına neden olan hidrolik sistemleri hakkında konuşan Eskişehirli çilingir Ahmet Boz, "Apartman kapılarının sağlıklı çalışması birçok hırsızlığın önüne geçer" dedi.

"Ayarları yapılmadığı takdirde kapılar kapanmayabiliyor veya çarparak kapanabiliyor"

Apartman kapılarındaki hidrolik sistemlerinin düzenli şekilde kontrolünün sağlanması gerektiğini belirten Ahmet Boz, şu ifadeleri kullandı:

"Apartman kapılarının rahat açılmasını ve kapanmasını üst kısımlarında bulunan hidrolikler sağlar. Bu hidroliklerin mevsimlik ayarları vardır. Sıcak havalarda yaz ayarı, soğuk havalarda da kış ayarının yapılması gerekiyor. Ayarları yapılmadığı takdirde kapılar kapanmayabiliyor veya çarparak kapanabiliyor. Kış ayarı yapılmazsa kapı kapanmaz açık kalır. Yaz ayarı yapılmayan hidrolikler ise kapının sert kapanmasına ve kilit kısmının bozulmasına neden olur. Böylelikle hırsızlar için fırsat doğar. Apartman kapılarının sağlıklı çalışması birçok hırsızlığın önüne geçer. Yapılacak olan mevsimlik ayarları da bilirkişilerin yapması gerekiyor. Amatör şekilde vatandaş kendisi yapmaya kalkışırsa hidroliklerde arıza oluşabilir." - ESKİŞEHİR