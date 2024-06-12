Apartman Kapılarında Hidrolik Ayarı Yapılmaması Hırsızlara Fırsat Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Apartman Kapılarında Hidrolik Ayarı Yapılmaması Hırsızlara Fırsat Veriyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla apartman kapılarında bulunan hidroliklere mevsim ayarının yapılmamasının hırsızlar için fırsat oluşturduğunu belirten çilingir Ahmet Boz, "Yaz ayarı yapılmayan hidrolikler kapının sert kapanmasına ve kilit kısmının bozulmasına neden olur" dedi. Apartman kapılarının sağlıklı çalışması birçok hırsızlığın önüne geçer. Yapılacak olan mevsimlik ayarları da bilirkişilerin yapması gerekiyor.

12.06.2024 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava sıcaklıklarının artmasıyla apartman kapılarında bulunan hidroliklere mevsim ayarının yapılmamasının hırsızlar için fırsat oluşturduğunu belirten çilingir Ahmet Boz, "Yaz ayarı yapılmayan hidrolikler kapının sert kapanmasına ve kilit kısmının bozulmasına neden olur" dedi.

Günümüzde artan hırsızlık olaylarını engellemede apartman kapılarının kapalı, ev kapılarının ise kilitli olması büyük önem taşıyor. Kötü niyetli şahısların buldukları her fırsatı değerlendirdiği şu günlerde, ev ve apartman kapılarının açık kalması büyük risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Apartman kapılarının üst kısmında bulunan hidrolikler, açılma ve kapanma fonksiyonlarda büyük görev üstleniyor. Kış aylarındaki hava akımına rağmen kapının kapanmasını, yaz aylarında ise kapıların sert kapanmamasını sağlayan hidrolik sistemlerinin mevsim ayarlarının düzenli şekilde yapılması gerekiyor. Mevsim ayarının yapılmaması durumunda apartman kapısının açık kalmasına ya da kilidinin bozulmasına neden olan hidrolik sistemleri hakkında konuşan Eskişehirli çilingir Ahmet Boz, "Apartman kapılarının sağlıklı çalışması birçok hırsızlığın önüne geçer" dedi.

"Ayarları yapılmadığı takdirde kapılar kapanmayabiliyor veya çarparak kapanabiliyor"

Apartman kapılarındaki hidrolik sistemlerinin düzenli şekilde kontrolünün sağlanması gerektiğini belirten Ahmet Boz, şu ifadeleri kullandı:

"Apartman kapılarının rahat açılmasını ve kapanmasını üst kısımlarında bulunan hidrolikler sağlar. Bu hidroliklerin mevsimlik ayarları vardır. Sıcak havalarda yaz ayarı, soğuk havalarda da kış ayarının yapılması gerekiyor. Ayarları yapılmadığı takdirde kapılar kapanmayabiliyor veya çarparak kapanabiliyor. Kış ayarı yapılmazsa kapı kapanmaz açık kalır. Yaz ayarı yapılmayan hidrolikler ise kapının sert kapanmasına ve kilit kısmının bozulmasına neden olur. Böylelikle hırsızlar için fırsat doğar. Apartman kapılarının sağlıklı çalışması birçok hırsızlığın önüne geçer. Yapılacak olan mevsimlik ayarları da bilirkişilerin yapması gerekiyor. Amatör şekilde vatandaş kendisi yapmaya kalkışırsa hidroliklerde arıza oluşabilir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Apartman Kapılarında Hidrolik Ayarı Yapılmaması Hırsızlara Fırsat Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:16 Sinan Ateş’in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
23:45 A Milli Takım’da sakatlık şoku Yıldız futbolcu, EURO 2024’ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:57:51. #1.13#
SON DAKİKA: Apartman Kapılarında Hidrolik Ayarı Yapılmaması Hırsızlara Fırsat Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement