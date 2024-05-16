Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Personeli Tarafından Geleneksel Lokma Hayrı Düzenlendi

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Kütahya'nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi personelinin katkılarıyla geleneksel lokma hayrı düzenlendi.

Hastane bahçesinde kurulan stantta yaklaşık 3 bin kişiye lokma ikramında bulunuldu. Hastane yetkilileri, düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri lokma hayrının hastane personelinin maddi ve manevi destekleriyle gerçekleştiğini belirttiler. - KÜTAHYA