Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Personeli Tarafından Geleneksel Lokma Hayrı Düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi personelinin katkılarıyla geleneksel lokma hayrı düzenlendi.
Hastane bahçesinde kurulan stantta yaklaşık 3 bin kişiye lokma ikramında bulunuldu. Hastane yetkilileri, düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri lokma hayrının hastane personelinin maddi ve manevi destekleriyle gerçekleştiğini belirttiler. - KÜTAHYA
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