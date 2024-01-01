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Hisarcık İlçe Müftülüğü, şehitler ve Filistinliler için dua etmek üzere ailelerin katıldığı sabah namazı buluşması düzenledi - Son Dakika
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Hisarcık İlçe Müftülüğü, şehitler ve Filistinliler için dua etmek üzere ailelerin katıldığı sabah namazı buluşması düzenledi

Hisarcık İlçe Müftülüğü, yılın ilk gününde ailelerin katıldığı sabah namazı buluşması düzenledi. İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından kıldırılan namazın ardından cemaate bilgiler verildi ve şehitler ile Filistinliler için dua edildi. Program sonunda cami cemaatine çorba ikram edildi.

Hisarcık İlçe Müftülüğü, şehitler ve Filistinliler için dua etmek üzere ailelerin katıldığı sabah namazı buluşması düzenledi
01.01.2024 - 11:21,
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Hisarcık İlçe Müftülüğünce şehitler ve Filistinliler için dua yapmak üzere yılın ilk gününde ailecek sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Merkez Çarşı Camiindeki sabah namazı buluşmasında İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından kıldırılan sabah namazının ardından Müftü Akyol, cemaate Allah ve Peygamber sevgisi, haramdan kaçınma konularında bilgiler verdi. Daha sonra şehitler ve Filistinli için okunan hatmi şeriflerin, Fetih Sürelerinin, salavat ve tesbihat zincirlerinin duası yapıldı. Kadınlarında katıldığı program sonunda cami cemaatine çorba ikram edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Hisarcık İlçe Müftülüğü, şehitler ve Filistinliler için dua etmek üzere ailelerin katıldığı sabah namazı buluşması düzenledi - Son Dakika


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