Hisarcık Kaymakamı, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim etti - Son Dakika
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Yerel

Hisarcık Kaymakamı, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim etti

Hisarcık Kaymakamı, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı\'na teslim etti

Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, kurbanını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Hisarcık Şubesi Başkanı, Müftü Sebahattin Akyol'a teslim etti. Kaymakam Bahar, vekaleten gönderilen kurbanla birlikte aziz milletimizin selamını da ilettiklerini belirtti.

28.05.2024 11:47
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Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı Hisarcık Şubesine teslim etti.

Kaymakam Muhammet Samet Bahar, kurbanını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Hisarcık Şubesi Başkanı, Müftü Sebahattin Akyol'a teslim etti.

Vekaleten kurbanla yurt dışına sadece et değil, aziz milletimizin selamını da gönderdiklerini söyleyen Kaymakam Bahar, "Tüm dünya mazlumlarına el uzatıyor, yaraları sarıyoruz. Gönül dünyamıza gönlümüzü açıyoruz ve tüm mazlumların duasını alıyoruz. İnsanlığın barış ve selameti için tarihte üzerine düşen görevi yapan aziz milletimiz bugünde yapmaya devam etmektedir" dedi.

Müftü Akyol, kurban bağış belgesini Kaymakam Bahar'a takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hisarcık Kaymakamı, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim etti - Son Dakika

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