Hisarcık'ta Çocuk Oyun Grupları Tehlike Oluşturuyor - Son Dakika
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Hisarcık'ta Çocuk Oyun Grupları Tehlike Oluşturuyor

Hisarcık\'ta Çocuk Oyun Grupları Tehlike Oluşturuyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, toprak veya beton zeminlere monte edilen çocuk oyun gruplarının çocuklar için tehlike oluşturduğu bildirildi. Zeminin ve çevrenin esnek malzemeden oluşmaması nedeniyle düşme esnasında çocuklarda yaralanmalara yol açan oyun grupları, ilçe halkının endişesine neden oldu. Yetkililerden çocuk oyun gruplarının zeminlerinin yumuşak ve darbe emici özelliği olan kauçukla kaplanması ve periyodik bakımlarının yapılması talep edildi.

23.07.2024 11:36
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde zemini toprak ya da beton olan çocuk oyun gruplarının çocuklar için tehlike oluşturduğu bildirildi.

Mahalle ve parklarda bulunan birçoğunun toprak veya beton zeminlere monte edildiği çocuk oyun grubu elemanlarının zeminin ve çevresinin esnek malzemeden oluşturulmaması yüzünden düşme esnasında çocuklarda yaralanmalara yol açıyor.

İlçede Mezarlık Caddesinde bulunan çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanda 4 gün önce 10 yaşındaki bir çocuğun kaydıraktan toprak zemine düşerek yaraladığını ve hastanede tedavi edildiğini söyleyen ilçe halkı," İlçemiz mahallerinde ve Gençlik Parkında bulunan çocuk oyun parklarının büyük bölümünün zeminleri ya toprak ya da beton. Son yaralanma olayından sonra bizler çocuklarımızın güvenliği açısından endişeliyiz. Düşmelerde çocuklarımız yaralanmalarının yanında kalıcı sakatlıklara da maruz kalabilir. Bu nedenle düşme ve yaralanma riskine karşı yetkililerden çocuk oyun gurularının zeminlerinin yumuşak ve darbe emici özelliği olan kauçukla kaplanmasını istiyoruz. Ayrıca çocuklarımızın güvenliği açısından oyun elemanlarının periyodik bakımları da yapılmalı" dediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hisarcık'ta Çocuk Oyun Grupları Tehlike Oluşturuyor - Son Dakika

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