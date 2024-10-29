Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Kaymakamlığın organizasyonunda Cumhuriyet Meydanında toplanan ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar Şehitler Ortaokulu bandosu eşliğinde Güner Önce Caddesinde başlanan ve büyük ilgi gören Cumhuriyet Yürüyüşü, kapalı pazar yerinde son buldu. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Hisarcık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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