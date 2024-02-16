Hisarcık'ta din görevlileri toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hisarcık'ta din görevlileri toplantısı gerçekleştirildi

Hisarcık\'ta din görevlileri toplantısı gerçekleştirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kaymakam İsmail Tosun ve Müftü Sebahattin Akyol'un katılımıyla din görevlileri toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Ramazan ayında daha etkili hizmetler yapılabilmesi için alınması gereken önlemler ele alındı ve İmam Hatip Ramazan Öğmen'e başarı belgesi takdim edildi.

16.02.2024 12:58
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde din görevlileri toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam İsmail Tosun, Müftü Sebahattin Akyol, Hisarcık merkez ve köylerde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların katılımıyla aylık mutat toplantı Diyanet Gençlik Merkezinde yapıldı.

Gündemle ilgili konuların ele alındığı toplantıda, yaklaşan Ramazan ayında daha etkili ve faydalı hizmetler yapılabilmesi için alınması gereken önlemler hakkında değerlendirmeler ele alındı. Aylık olarak okunan makale ve dergi müzakeresi yapıldı. Toplantının akabinde de ilçede 2 yıl görev yapan ve Altıntaş ilçesine tayin olan İmam Hatip Ramazan Öğmen'e Kaymakam Tosun başarı belgesi takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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