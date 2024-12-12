Hisarcık’ta Gazze İçin Duaya Camiyle Destek

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının "Cuma Gecesi Ailece Camideyiz! Gazze'yi Unutmuyoruz" etkinliği çerçevesinde camilerde, soykırıma maruz kalan Gazzeliler ve mazlumların kurtuluşu için dua edildi.

Merkez Çarşı Camii'ndeki programda yatsı namazından önce din görevlileri tarafından okunan Yasin-i Şerif ve Kur'an tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol yaptığı konuşmada, dış düşmanlara karşı tüm Müslümanların birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğini belirtti. Kılınan yatsı namazından sonra Müftü Sebahattin Akyol tarafından soykırıma maruz kalan Gazzeliler ve mazlumların kurtuluşu için okunan hatimlerin duası yapıldı. - KÜTAHYA