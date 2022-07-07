Hisarcık'ta Kurban Bayramı yaklaştı, mangal kömürü satışları arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Hisarcık'ta Kurban Bayramı yaklaştı, mangal kömürü satışları arttı

07.07.2022 10:44
Hisarcık'ta Kurban Bayramı yaklaştı, mangal kömürü satışları arttı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kurban Bayramı yaklaşmasıyla mangal kömürü satışlarının arttığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kurban Bayramı yaklaşmasıyla mangal kömürü satışlarının arttığı bildirildi.

İlçede mangal kömürü satıcılığı yapan Hüseyin Arlı, Manisa'nın Köprübaşı ilçesinden getirdiği mangal kömürünün meşe ağacından olduğunu ifade ederek, Kurban Bayramının yaklaşmasıyla kömür satışlarının arttığını belirtti.

Mangal kömürü satışlarında önceki yıla göre artış olduğunu söyleyen Arlı, "Kurban Bayramı yaz mevsimine denk geldiği için vatandaşlar kestiği kurbanın etinin bir bölümünü evinde veya piknik alanında mangal yapacağı için mangal kömürünü şimdiden temin ediyor. Manisa'nın Köprübaşı ilçesinden getirdiğimiz meşe kömürünü temizleyip tozunu elekte eledikten sonra satışa sunuyoruz. Şu an kilosunu çuvalla 18 TL'den, parça olarak ise 20 TL'den satıyoruz. Kurban Bayramı iyice yaklaştığı için mangal kömürü satışında artış oldu" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya'da Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor Kütahya'da Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor Akyazı'da kurban kesim yerleri denetlendi Akyazı'da kurban kesim yerleri denetlendi
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Hisarcık, Kütahya, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hisarcık'ta Kurban Bayramı yaklaştı, mangal kömürü satışları arttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:55 Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil düğünü erteledi
10:51 Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor
10:50 Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
10:34 Kadıköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yürekleri ağza getiren kazada sarsılan araç duvara tosladı
10:30 Tosunu yiyen devasa ayı dronu görünce kaçtı! Renkli görüntüler ortaya çıktı
10:15 Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 11:02:47. #1.12#
SON DAKİKA: Hisarcık'ta Kurban Bayramı yaklaştı, mangal kömürü satışları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement