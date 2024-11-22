Hisarcık'ta Öğretmenler Günü Anması - Son Dakika
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Hisarcık'ta Öğretmenler Günü Anması

Hisarcık\'ta Öğretmenler Günü Anması

Vefat eden öğretmenlerin mezarları ziyaret edilip dua ve çiçekle anıldı.

22.11.2024 16:20
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "Öğretmenler Günü" etkinlikleri çerçevesinde ilçede vefat eden öğretmenlerin mezarları ziyaret edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa nezaretinde tüm okullardan bir grup öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla ilçede vefat eden öğretmenlerden, İsmail Değirmenci, İsmail Soyugür, Hasan Aksulu, Mehmet Ali Kurum, Ali Değirmenci, Mustafa Tekin, Mustafa Yücel, Hasan Hüseyin Cengiz ve Kazım Akbulut'un mezarları ziyaret edilerek dua yapıldı. Ayrıca ziyaret esnasında mezarlara çiçek dikildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hisarcık'ta Öğretmenler Günü Anması - Son Dakika

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