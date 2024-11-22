Hisarcık\'ta Öğretmenler Günü Etkinlikleriyle Vefat Eden Öğretmenler Anıldı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "Öğretmenler Günü" etkinlikleri çerçevesinde vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu ve lokma hayrı yapıldı.

Vefat eden öğretmenler için Merkez Çarşı Camiinde Cuma namazı öncesi düzenlenen mevlit programında Kur'an tilaveti ve ilahilerin ardından okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı.

Mevlit programına Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazı çıkışı vatandaşlara lokma dağıtıldı. - KÜTAHYA