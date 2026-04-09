Hisarcık\'ta şehit polisler için mevlit okutuldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okutuldu.

Merkez Yenidoğan Mahallesi camiinde okutulan mevlide, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Din görevlileri tarafından okunan Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından cami imamı Hasan Ali Yılmaz tarafından yapılan dua, şehit polislerin ruhlarına hediye edildi. Cami cemaati namaz sonrası Polis Teşkilatı'nın kuruluşunu emniyet mensuplarının ellerini sıkarak kutladılar. Camiye gelen vatandaşlara cami çıkışında polisler tarafından çikolata, kek ve gül suyu ikram edildi. - KÜTAHYA