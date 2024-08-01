Hisarcık'ta tütün ekimi azaldı - Son Dakika
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Hisarcık'ta tütün ekimi azaldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde, maliyetlerin artması ve düşük başfiyat politikaları nedeniyle tütün eken üreticilerin sayısı 5'e kadar düştü. Tütün üreticileri, tütün başfiyatının en az 250 TL'ye çıkmasını talep ediyor.

01.08.2024 20:51
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Hisarcık'ta tütün ekimi azaldı

KÜTAHYA - Türkiye'nin en kaliteli tütün üretiminin yapıldığı bölgelerden biri olan ve "Tütünkent" olarak anılan Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde artan maliyet ve düşük başfiyat yüzünden tütün eken üreticilerin sayısı 5'e kadar düştü.

Bu yıl 16 dönüm araziye tütün ekimi yaptığını söyleyen tütün üreticisi Yüksel Kayaaltı, "Yaklaşık bir asırdan beri tamamına yakın ailenin tütün üretimi yapmasından dolayı Hasanlar köyümüz 'Tütünkent' adıyla anılıyor. Zamanla artan maliyetler ve düşük başfiyat politikaları yüzünden köyümüzde tütün ekimi bitme noktasına gelmiştir. Bu yıl üreteceğim 3 ton tütünle ancak ailemin geçimini sağlayabileceğim. Rekoltenin ise ancak 10 ton dolaylarında gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen yıl tütünü tüccara 125 TL başfiyattan sattık. Bu yılki üreteceğimiz tütünler için geçen yıl tüccarla yaptığımız sözleşmede bu yıl için 180 TL başfiyat verdi. Ancak geçen yıldan bu yana maliyetlerde büyük artış oldu. Bu nedenle tüccarları tütün başfiyatını en az 250 TL'ye çıkarmasını istiyoruz. Çünkü Hasanlar köyünün tütünü kaliteli ve aranan bir tütün. Fiyatlar artarsa köyümüzde üretici çoğalır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hisarcık'ta tütün ekimi azaldı - Son Dakika

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