Hisarcıklıoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduklarını belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 9. yıldönümünde, ülkemizin demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini göstermiştir. 15 Temmuz gecesi, TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk ve darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Türk iş dünyası olarak, demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz." - ANKARA