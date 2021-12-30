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Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret - Son Dakika

Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret

30.12.2021 11:26
Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret

İda Madra Jeopark çalışmaları inceleme gezisi kapsamında Balıkesir protokol eşleri Sındırgı ilçesinde bir araya geldi.

İda Madra Jeopark çalışmaları inceleme gezisi kapsamında Balıkesir protokol eşleri Sındırgı ilçesinde bir araya geldi. Geziye katılan protokol eşleri arasında Vali Hasan Şıldak'ın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın eşleri de vardı.

Jeotermal suların yeryüzüne çıkışının gözle görüldüğü ve suyun çıkması ile birlikte oluşan doğa harikası dikitlerin yer aldığı Hisaralan Jeopark alanı, Çoturtepe, Kepez gibi tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu Jeopark rotasını gezen heyet, aynı zamanda ilçenin kültürel ve turizm değerlerini de ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatmanur Şıldak öncülüğünde Jeopark projesini yürüten Prof. Dr. Abdullah Soykan ve Erdal Gümüş rehberliğinde gerçekleştirilen geziye Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın eşi Yaşiye Yavaş, il protokol eşleri katıldı. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da heyete eşlik ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Heyetin ilçe gezisi bin 764 metre rakımlı Ulus dağında son buldu.

Sındırgı'nın özel bir yer olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz "Bugün Valiliğimizin hanımefendinin öncülüğünde Abdullah hoca ve Erdal hoca ile birlikte Jeopark projesini ve rotasını, Sındırgı'nın aslında çok özel yerlerini dolaştık. Hep duyduğumuz ama görmeyi nasip olmayan yerlerdi buralar. Aynı zaman da kar da sıcak su akışını falan görmemiz. İşte çok özel yerler de hocalarımızın anlatışıyla çok daha özel kılındı. Bu gezimizde bize yardımcı olan Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş belediye personeli işte bin 764 rakımda bizi bekleyen sucuklarıyla çaylarıyla bizi ağırlayan bütün belediye personeli Sayın Yaşiye Hanım Ekrem beyin eşi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sındırgıya her gelişimiz çok özel oluyor. Bu çok daha özeldi. Teşekkür ederiz. Bir daha görüşmek üzere" dedi.

İda Madra Jeoparkı kapsamında Sındırgı'nın doğal, tarihi ve kültürel kaynak değerlerini yerinde görmek için geldiklerini belirten Prof. Dr. Abullah Soykan "Bugün burada bin 769 metre yükseltide Ulus dağının zirvesindeyiz. Sındırgı ilçesi Balıkesir ilinden sesleniyoruz. İda Madra Jeoparkı programı kapsamında sayın valimizin eşi Fatma Nur Şıldak hanımefendi ve protokol eşleriyle beraber Sındırgının doğal tarihi ve kültürel kaynak değerlerini yerinde görmek için bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlik kapsamında da Ulus dağındayız. Gerçekten İda Madra Jeoparkı görülmeye değer. Herkesi Sındırgı'ya İda Madra Jeoparkını görmeye bekliyoruz" dedi.

Hisarlan Jeopark'da neler yer alıyor?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Hisaralan Termal Turizm bölgesi jeotermal suyun kendi cazibesi ile yeryüzüne çıkışının görülebildiği nadide yerlerden birisi olma özelliği taşıyor. Kaynak suların oluşturduğu travertenler de bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Kaya olarak görülen ancak yer altı sularında bulunan minarellerin oluşturduğu yüzlerce yıllık dikitler ise özellikle yabancı turistlerin ve jeoloji alanından meraklı grupların ilgisini çekiyor. Bölgede bulunan 78 metre uzunluğundaki içinden halen su gelen dikitler ise Türkiye'nin tek yaşayan dikitleri olarak anılıyor.

Sındırgı'nın Hisaralan bölgesinde jeopark olarak anılan bölgede oldukça fazla olan jeotermal suyun çıkış noktasındaki görsellik doğal güzellik oluşturuyor. 98 derecede yeryüzüne çıkan termal su 3 dakikada yumurtayı bile haşlarken, termal turizm bölgesi ve doğal sit alanı olarak koruma altına alınan bölge Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek proje ile Jeporak alanına çevrilecek. Proje çalışmalarının tamamlandığı kısa süre içerisinde doğal yapının bozulmadan çalışmaların başlayacağı belirtildi. Jeopark çalışmaları tamamlandığında Türkiye'nin ikinci jeoparkı bu bölgede olacak. Aynı zamanda bölgedeki canlı dikitler UNESCO listesine girmeye de aday. - BALIKESİR

Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret
Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret
Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret
Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret
Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret
Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret
Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret
Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret
Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret
Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret
Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret
Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret

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Hisaralan, Jeotermal, Balıkesir, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hisarlan jeoparkına protokol eşlerinden ziyaret - Son Dakika


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