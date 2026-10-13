Hitit Üniversitesi, Dünya Kız Çocukları Günü\'nde fiziksel aktiviteye dikkat çekti

Hitit Üniversitesi tarafından Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında düzenlenen farkındalık programında, kız çocuklarının sağlıklı, güvenli ve umut dolu bir geleceğe sahip olma haklarına dikkat çekildi.

Hitit Üniversitesi tarafından Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde, kız çocuklarının sağlıklı, güvenli ve umut dolu bir geleceğe sahip olma haklarına dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı. Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKAM), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı ile Çorum İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Meslek Yüksekokulu Kampüsünde gerçekleştirildi. "Her kız çocuğu sağlıklı, güvenli ve umut dolu bir geleceği hak eder." sloganıyla gerçekleştirilen programa, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 7/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Nazik Cüce ve Tuğba Karabıyık eşliğinde katıldı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı öğrencileriyle ortaokul öğrencilerini bir araya getiren etkinlikte, kız çocuklarının sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olma haklarına dikkat çekilerek çeşitli oyunlar oynandı. Program kapsamında Çorum İl Sağlık Müdürlüğünde görevli fizyoterapist eşliğinde ise öğrencilere yönelik egzersiz ve fiziksel aktivite çalışmaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda hareketli yaşamın ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlık açısından önemi anlatıldı. Programın sonunda etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu yönetimine, öğretmenler Nazik Cüce ve Tuğba Karabıyık'a, katılım sağlayan öğrencilere ve organizasyonda görev alan akademik personel ile üniversite öğrencilerine teşekkür edildi.