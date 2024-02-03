Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsüne İlahiyat Fakültesi İçin Temel Atıldı

Yerel

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsüne inşa edilecek İlahiyat Fakültesi Kuzey Kampüsü Uygulama Camisi'nin temeli dualar eşliğinde atıldı.

Temel atma töreninde konuşan İlahiyat Fakültesi Uygulama Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, temeli atılan caminin, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin uygulama alanındaki dersleri için de önemli olduğunu söyledi.

Camilerin medeniyetimizin göstergesi ve bulunduğumuz beldenin İslam diyarı olduğunun simgesi olduğuna, minarelerinin de imzası olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çolak, "Dolayısıyla bu kampüsümüzde görev yapacak olan, okuyacak olan yerli yabancı dünyanın birçok yerinden yabancı öğrencilerimiz de var. Bu çocuklarımızın bir kısmı başka dinlere mensup olmasına rağmen burada güzel ortamı görüp Müslüman oluyorlar. Onlara böyle güzel bir camiyi, güzel bir ibadet edecek yeri hediye etmenin mutluluğunu yaşayacağız inşallah" dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, 2018 yılında başlayan sürecin, 2 Şubat 2024 tarihinde ete kemiğe bürüneceğini söyledi.

Kuzey Kampüsün şekillenmeye başladığını belirten Prof. Dr. Öztürk, "Kampüsümüz karaktere sahip olmaya başladı. Camimizi, daha önce master planda belirlenmiş ancak hem yapımı hem de kullanımı anlamında bir takım sorunların ya da sıkıntıların olacağını düşünerek başladığımız alandan kampüsümüzün hem girişi hem sosyal donat alanının tam ortasında, fakültelerimizin de rahat erişimine olacak bir konuma çekerek projeyi dizayn ettik. Bugün de inşallah temelimizi atmış olacağız. Burada tabii ki 2018 bu yana kadar bizlere bağışlarıyla destekte bulunanlara teşekkür etmek isterim. İnşallah en kısa sürede camimizin, kampüsümüzün kullanıcılarına; öğrencilerimize, personelimize, ziyaretçilerimize ve bundan sonraki dönemlerde de nicelerine hizmet etmesi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise "Bizim için ilim önemli. Bizim için bilim çok önemli. Teknoloji bizim için çok kıymetli, çok önemli ama içinde iman olmayan, içinde ihlas olmayan, içinde besmele olmayan bilimin, teknolojinin insanlığın nereye götürdüğünü şu an hepimiz görüyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Dr. Aşgın, "Gazze'de yaşadıklarımız aslında insanoğlunun bilimde, fende, teknolojide çağları açtığını, çok yukarılara çıktığını gösterirken öbür tarafta içerisinde Allah korkusu yoksa içerisinde ahirete iman yoksa insanlığı hangi felakete sürüklediğini çok net bir şekilde bir kez daha bize gösterdi. Bu anlamda camilerin, ibadethanelerin yapılması şehirlerimizde, mahallelerimizde İslam'ın mührü olarak bu milletin mührü olarak yer alması elbette çok kıymetli" sözleriyme konuşmasını sürdürdü.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, cami inşasının kısa zamanda biteceğine inandığını vurgulayarak "2018'den beri bugüne nasip olmuş bu işe başlamak. Bize kısmet oldu hep birlikte. 2018'den beri beklemiş ama bugünden itibaren bekleyecek hiçbir vaktimiz yok. Açık ve net bunu ifade etmek istiyorum. Burayı da Ekim ayı itibariyle hep birlikte açmak üzere bütün duamız, temennimiz bu olsun diyoruz. Kaynakla ilgili bir düşüncemiz zaten yok. Hayrımız var. Hayır yapacak olanlarımız var. Burayı Allah'ın izniyle bitiririz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve diğer davetliler butona basarak caminin temelini attı. - ÇORUM