Hizan Arama ve Kurtarma Derneği'nden 28 gönüllüye belgeleri verildi - Son Dakika
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Yerel

Hizan Arama ve Kurtarma Derneği'nden 28 gönüllüye belgeleri verildi

Hizan Arama ve Kurtarma Derneği\'nden 28 gönüllüye belgeleri verildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde Hizan Arama ve Kurtarma (HAKUT) Derneği tarafından yapılan eğitimi başarıyla tamamlayan 28 gönüllü vatandaşa belgeleri verildi. Kaymakam Nurhalil Özçelik, gönüllü arama kurtarma ekiplerinin önemine vurgu yaparak desteklerinin süreceğini belirtti.

01.05.2024 08:37  Güncelleme: 08:40
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, muhtemel bir doğal afete hazırlıklı olunması amacıyla Hizan Kaymakamlığı ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesiyle yapılan çalışma doğrultusunda Hizan Arama ve Kurtarma (HAKUT) Derneğinde eğitimini başarı ile tamamlayan 28 gönüllü vatandaşa belgelerini verdi.

Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltı programında Hizan Arama ve Kurtarma (HAKUT) Derneği Ekibi ile bir araya gelen Kaymakam Özçelik, "Ülkemizde yaşanan afetler gönüllük sisteminin ne kadar gerekli ve önemli olduğu göstermiştir. Doğal afetlerde AFAD'ın yanı sıra gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de çalışmaları büyük önem arz ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminde ilçemizdeki gönüllü arkadaşlarımızla deprem bölgesinde birlikte çalışma fırsatımız oldu ve güzel sonuçlar elde ettik. Gönüllü olarak oluşturulan bu ekiplerimizin sayısının zamanla artacağını düşünüyorum. İlçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için nerede ve ne zaman ihtiyaç duyuluyorsa HAKUT ekibinin her zaman hazır olacağına inancım tamdır. Bizler de kaymakamlık olarak ilçemizdeki bu tür örnek çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Düzenlenen programa Kaymakam Nurhalil Özçelik, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Erdal Tunçtan, Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz ve Hizan Arama ve Kurtarma (HAKUT) Derneği ekibi katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hizan Arama ve Kurtarma Derneği'nden 28 gönüllüye belgeleri verildi - Son Dakika

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