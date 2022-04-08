Hizan'da 'Ben olsaydım' temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı - Son Dakika

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde bağımlılıkla mücadele kararları doğrultusunda 'Ben olsaydım' temalı çalıştay yapıldı.

Hizan Kültür Merkezinde yapılan çalıştaya, ilçede bulunan kurum amirleri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda, Hizan İlçe Sağlık Müdürü Doktor Zübeyde Özdemir ile Doktor Zeynep Korkmaz tarafından uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmeleri slaytlar eşliğinde verildi. Çağın vebası nedir diye sorulacak olursa edindikleri bilgiye göre rahatlıkla bağımlılıklardır diyebileceğini söyleyen İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Özdemir, Bağımlılığı bizim için bu kadar önemli hale getiren şey 7'den 70'e herkesi etkiliyor olmasıdır. Özellikle genç nesil üzerindeki olumsuz etkilerine bakıldığında, geleceğimizin mimarı olarak gördüğümüz gençlerin nasıl tüketildiğini ve aynı zamanda hepimizin geleceğinin de nasıl ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Alkol, uyuşturucu, tütün kullanımı ile ilgili bağımlılıkları yanında davranışsal bağımlılıklar da ciddi olarak ele alınması gereken konular arasına girmiştir. Özellikle teknoloji çağının getirmiş olduğu olumlu etkilenmelerin yanında bilinçsizce kullanımın yaşattığı ruhsal harabiyet görmezden gelemeyeceğimiz kadar büyüktür. Ben olsaydım ne yapardım şiarıyla çıktığımız bu yolda, ne yapabilirizin cevabını arıyoruz. İlçemizde yapılan bu çalıştayda sunulan çözüm önerileri raporlanarak Bağımlılıkla Mücadele Şurası'na sunulacaktır. Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak çözümlerin Bağımlılıkla Mücadelede olumlu bir ilerleme sağlayacağına inanıyor, ilçemize, ilimize ve ülkemize yararlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çalıştayın ikinci kısmında ise, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde sorunların tespitin yapılması, önleyici tedbirler çerçevesinde kurum ve kuruluşların alanlarına yönelik tamamlayıcı faaliyetlerin belirlenmesi, riskli bölgelerin belirlenerek bu bölgeler yönelik yürütülmesi gereken önleyici çalışmaların belirlenmesi oldu.

Öte yandan katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik olarak 'Ben olsaydım' yaklaşımı ile çözüm önerileri dinlenip not edildi. - BİTLİS