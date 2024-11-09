Hizan'da Taş Evler Sonbaharda Mucizevi Görüntüler Sunuyor - Son Dakika
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Yerel

Hizan'da Taş Evler Sonbaharda Mucizevi Görüntüler Sunuyor

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Hizan'daki tarihi taş evler, sonbaharın renkleriyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

09.11.2024 09:51
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Hizan taş evlerinden kartpostallık görüntüler

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde yaklaşık 300 yıl önce yapılan taş evler, sonbaharın renkleriyle birlikte eşsiz bir manzaraya büründü.

Tarihi dokusunu koruyan ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalan, çoğu derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu ve üst üste dizili tarihi taş evler, görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Hizan'ın taş evleri genellikle taş duvarlar ve geleneksel dam örtüsüyle inşa edilirken, bölgenin tarihi ve kültürel dokusu, bu evlerin her birine benzersiz bir hava katıyor. Dronla havandan görüntülenen doğal taşlardan yapılan evler yazın serin kışın ise sıcak olurken, sonbahar ayları ile birlikte muazzam bir görünüme bürünüyor. Her yıl yüzlerce vatandaşın ziyaret edip fotoğrafladığı Uzuntaş köyü; taşlı dar yolları, ahşap kapıları, ağaçları, bağları ve bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hizan'da Taş Evler Sonbaharda Mucizevi Görüntüler Sunuyor - Son Dakika

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