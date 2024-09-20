Hizbullah Saldırısı Sonrası Tayvanlı Şirkete İnceleme - Son Dakika
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Yerel

Hizbullah Saldırısı Sonrası Tayvanlı Şirkete İnceleme

Hizbullah'ın saldırılarında kullanılan çağrı cihazları için Tayvanlı şirket Gold Apollo'nun çalışanları sorgulandı.

20.09.2024 11:32
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Hizbullah'ın çağrı cihazlarına yönelik saldırının ardından çağrı cihazlarını ürettiği ifade edile Tayvanlı şirkete yönelik inceleme devam ederken, yürütülen soruşturma çerçevesinde Tayvanlı şirketin iki çalışanının sorgulandığı açıklandı.

Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarıyla saldırı gerçekleştirilmiş, çağrı cihazlarının Tayvanlı Gold Apollo'ya ait olduğu ifade edilmişti. New York Times'ın Gol Apollo'dan alınan çağrı cihazlarının içine İsrail tarafından patlayıcı yerleştirdiği iddialarını yalanlayan şirketin kurucusu Hsu Ching-Kuang, çağrı cihazlarının Macaristan'da üretildiğini hatırlattı. Tayvan'da firmaya yönelik inceleme ise devam ediyor. Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tayvanlı şirketin iki çalışanının sorgulandığı açıklandı. Yerel basında yer alan haberlerde, sorgulananlardan birinin Taipei'de "Apollo Systems" adında bir şirket kuran BAC Consulting KFT'ye bağlı temsilci Wu Yu-jen olduğu belirtildi. İfadesi alınan iki kişi daha sonra serbest bırakıldı. Savcılık ofisinden yapılan açıklamada ise, "Ülkemiz bu davayı ciddiye alıyor. Tayvanlı şirketlerin olaya dahil olup olmadığı gibi gerçekleri mümkün olan en kısa sürede açıklığa kavuşturacağız" denildi.

17 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarına, 18 Eylül'de ise telsizlere yönelik iki saldırıda 37 kişi hayatını kaybederken, en az 3 bin kişi yaralandı. - TAİPEİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hizbullah Saldırısı Sonrası Tayvanlı Şirkete İnceleme - Son Dakika

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