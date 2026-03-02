Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı

02.03.2026 05:32
Hizbullah, İsrail'e yönelik füze saldırısını İran'ın Hamaney'in intikamı için üstlendi.

Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e gerçekleştirilen füze saldırılarını üstlenerek, saldırıların İran'ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in intikamı için yapıldığını açıkladı.

Hizbullah'tan, Lübnan'dan İsrail'e gerçekleştirilen füze saldırıları ile ilgili açıklama geldi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; saldırıları üstlenen Hizbullah, saldırıların İran'ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in intikamı için yapıldığını açıkladı. Saldırılarda Hayfa'nın güneyindeki bir İsrail füze savunma sisteminin hedef alındığı belirtilirken, bu eylemin İsrail'e "İşgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi için bir uyarı olduğu" ifade edildi. Hizbullah böylece 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan Lübnan - İsrail ateşkesinden bu yana İsrail'e ilk kez saldırdığını doğrulamış oldu.

Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı yapılmıştı

İsrail ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirilmişti. En az 1 füzenin önlendiği, bazı füzelerin ise açık alanlara düşmesine izin verildiği aktarılmıştı. Herhangi bir can kaybı ya da hasara yol açmayan saldırıların, Hizbullah tarafından yapıldığı açıklanmıştı.

İsrail Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırı başlatmıştı

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen füze saldırılarına yanıt olarak Lübnan genelindeki Hizbullah hedeflerinin vurulmaya başlandığı bildirilmişti. Açıklamada, "Hizbullah, İran rejimi adına hareket ederek İsrailli sivilleri hedef alıyor ve Lübnan'ı yıkıma sürüklüyor" denilmişti. İsrail ordusunun beklenmedik durumlara hazırlıklı olduğu vurgulanarak "IDF birlikleri, 'Aslanın Kükremesi Operasyonu' kapsamında böyle bir senaryoya ve diğer cephelerde karşılaşılabilecek durumlara hazırlıklıdır" ifadeleri kullanılmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

