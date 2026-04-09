Hizbullah'tan İsrail'e Yeni Roket Saldırıları

09.04.2026 08:34
İsrail'in kuzeyindeki Avivim kasabası Hizbullah'ın roket saldırılarına maruz kaldı.

Hizbullah'ın Lübnan'dan gerçekleştirdiği yeni roket saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki sınır kasabası Avivim ve çevresinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

İran'la varılan 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamaması bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, Hizbullah'tan İsrail'e yeni misillemeler geldi. İsrail basınında yer alan haberlere göre; Hizbullah'ın Lübnan'dan gerçekleştirdiği yeni roket saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki sınır kasabası Avivim ve çevresinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Hizbullah ise, İsrail'in kuzeyini hedef alan roket saldırıları gerçekleştirdiğini doğrulayarak, saldırıların İsrail'in ateşkes ihlallerine yanıt olarak yapıldığını açıkladı.

Lübnan'a yönelik son saldırılar en az 254 kişinin ölümüne neden olmuştu

Hizbullah'ın son saldırılarının, İsrail ordusu'nun Lübnan'daki çatışmaların başlamasından bu yana ülkeye en geniş kapsamlı hava bombardımanlarının yapıldığını duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Lübnan Sivil Savunması, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut ve ülkenin farklı bölgelerini hedef alan yoğun hava saldırılarında en az 254 kişinin öldüğünü, bin 165 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Yerel, Son Dakika

