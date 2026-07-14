Akçakoca\'nın geleceği ve emekçilerin talepleri görüşüldü

HAK-İŞ Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası yöneticileri, Akçakoca Belediye Başkanı Alev Ünal ile bir araya gelerek çalışma hayatı, emekçilerin beklentileri ve yerel yönetimlerle sürdürülebilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yeşilyurt, Başkan Yardımcısı Ömer Onur ve Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, Akçakoca Belediye Başkanı Alev Ünal ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, çalışma hayatına ilişkin konular, emekçilerin beklentileri ve yerel yönetimlerle sürdürülebilecek iş birliği imkanları ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması ile kent yararına gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, Başkan Alev Ünal'a yeni görevinde başarılar dileyerek, iş birliği ve dayanışma içerisinde emekçilerin ve şehrin yararına önemli çalışmalara imza atılacağına inandıklarını ifade etti.

Esen, "Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Emekçilerimizin ve şehrimizin yararına güzel hizmetlerde buluşmayı temenni ediyoruz" dedi. - DÜZCE