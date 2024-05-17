Hizmet-İş Sendikası Düzce İli Temsilcileri Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Hizmet-İş Sendikası Düzce İli Temsilcileri Bir Araya Geldi

Hizmet-İş Sendikası Düzce İli Temsilcileri Bir Araya Geldi

Hizmet-İş Sendikası Düzce ili temsilcileri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Şube Başkanı Ali Kemal Esen, 'Biz birlikte bir vücut olarak çalışacağız' dedi.

17.05.2024 17:32  Güncelleme: 17:34
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İş Sendikası Düzce ili temsilcileri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Şube Başkanı Ali Kemal Esen, "Biz birlikte bir vücut olarak çalışacağız" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Düzce temsilcileri Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezinde buluştu. Düzenlenen programa göreve yeni atanan Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları İhtisas Şirketi BELKA Genel Müdürü Erdem Yılmaz'da katıldı.

Programda konuşan Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, toplanın amacının tanışma ve kaynaşma toplantısı olduğunu söyledi. 2 yıl Düzce'nin şantiyeye döneceğini işaret eden Ali Kemal Esen, "Düzce bizim evimiz, bizim her şeyimiz. Biz kendimize hizmet edecek kadar şanslı insanlarız. Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün hizmet noktasında önemli çalışmaları var. Düzce'de artık musluklarımızdan su akıp akmayacağı ile ilgili hiçbir düşüncemiz olmayacak. Musluk sularımızı içeceğiz İnşallah. Önümüzdeki 2 yıl Düzce şantiye alanına dönecek. Bunu niye anlatıyorum bizde Düzce Belediyesi çalışanlarıyız. Arkadaşlar biz birlikte bir vücut olarak çalışacağız. Devletimiz, hükümetimiz iktisat anlamında yeni genelgeler yayınladı. Hizmet noktasında Düzce'nin bunun dışında kalacağına inanıyorum. Neden? hizmet noktasında kısıtlama olmaz, kaliteli hizmet noktasında kısıtlama yok. Bakın burada ilçeden ilçelerden gelen arkadaşlarımız temsilcilerimiz de var. Gücümüzü, kuvvetimizi hep beraber kullanacağız. Hep beraber hareket edeceğiz, hep beraber Düzce olarak gelişmeye ve kalkınmaya hep beraber başlayacağız" ifadelerinde bulundu.

"Yaptığımız her işi kendimiz için yapıyoruz"

BELKA Genel Müdürü Erdem Yılmaz, kendisinin de sahada olacağını işaret ederek "Üç yıldır BELTUR Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordum. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün talimatlarıyla devlette 17 yıl boyunca yaptığım işe atandı. İnsan kaynaklarının genel müdür olarak atandım. Bu günü kadar yapılan hizmetlerinden ve katkılarından dolayı bir önceki genel müdürümüze de teşekkür ediyorum. Ben biraz daha farklı uygulamalar yapacağım. Nasip olursa biraz daha sahaya ineceğim, aranıza gireceğim, birlikte yürüteceğiz. Doğru olanı yapacağız inşallah hep beraber. Paylaşım içinde olacağız. Düzce'ye katkı sağlayacağız. Kendim Düzceliyim yaklaşık 24 yıl sonra tekrar Düzce'ye geldim. Bütün sülalem, toprağım burası iyi şeyler yapalım, iyi anılalım tek derdim bu. İnşallah hep beraber birlikte güzel işler yaparız. Başkanımız Ali Kemal Bey'e katılıyorum. Yaptığımız her işi aslında kendimiz için yapıyoruz. Çünkü bu şehirde yaşıyoruz, elimizden gelenin en iyisini hep beraber yapacağımı kendi adıma taahhüt ediyorum. Güzel abi-kardeşlik içinde, dostluk içinde bir ilişki üreteceğim. İnşallah hep beraber güzel şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşların ardından program hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hizmet-İş Sendikası Düzce İli Temsilcileri Bir Araya Geldi - Son Dakika

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