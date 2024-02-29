Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

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İş Sendikası Düzce Şube Başkanlığı 1. olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Ali Kemal Esen şube başkanı oldu.

Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanlığı birinci olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen genel kurula HAK-İŞ Genel Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediyesi Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, ilçe v belde belediye başkanları Hizmet-İş Sendikası üyeleri katıldı.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan "Düzce'de uzun zamandır bir örgütlenme çalışması yaptığımız illerimizden bir tanesi. Bugün burada bin 500'e yakın üyemizin yüzde 95'i şirket çalışanıdır. Dün taşeron şirketlerde çalışanlar bugün belediyemizin personel şirketlerinde daimi işçi kadrolarında çalışıyorlar. Bu bizim için büyük bir nimet. Düzce'yi ne nüfusu ile ne de coğrafi yapısı ile tanımlamamak lazım. Düzce'de sendikamızın da bir şubesinin olması yeni bir yaklaşımı ve hizmet anlayışını açmış oluyor" dedi.

"Kim ne veriyorsa daha fazlasını veriyoruz"

Genel Kurula katılan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sendika ile aralarında hiç tartışma konusu olmadığını işaret ederek "Belediyemizin en değerli varlığı çalışanlarıdır. Bizim için birinci derecede çalışanlarımızın ücretlerinin zamanında ödenmesi önemlidir. Yaptığımız toplu sözleşmelerde sendika ile aramızda hiç sürtüşme olmadı. Çevre illerden bir tık yukarıda ücretlendirme yapıyoruz. İşçilerime buradan söz veriyorum kim ne veriyorsa Düzce Belediyesi bir tık üzerinde verecektir" şeklinde konuştu.

"45 yıl önce dikilen fidan koskoca bir çınar oldu"

Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen ise, "45 yıl önce dikilen bir fidan Mahmut Arslan tarafından sulanarak koskoca bir çınar haline gelmiştir. Düzce Belesiyesi'nin 40 yıllık bir sendikal geçmişi var. 34 yıl önce sözleşme yapma örgütlenme gibi çalışmaları oldu. Bugün itibarı ile şubemiz kuruldu bu çalışmalar artarak devam edecektir. Şubemizin resmiyet kazanacağı bugünde çalışma arkadaşlarımız ile saflarımız sıklaştırarak işimizi en güzel şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Şehrimizin ayrılmaz bütünün bir parçalarıyız. Atılacak her adımda belediyelerimizin halkın ve işçilerimizin her zaman yanında olacağız" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından ise sendika üyeleri tarafından şube başkanı, yönetimi, denetim, disiplin ve üst kurul delege seçimleri yapıldı.

Tek liste ile gidilen oylamada Düzce Şube Başkanlığı'na Ali Kemal Esen ve yönetimi seçildi. - DÜZCE