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Hizmet-İş Sendikası ile Ortahisar Belediyesi arasında ek protokol imzalandı - Son Dakika
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Yerel

Hizmet-İş Sendikası ile Ortahisar Belediyesi arasında ek protokol imzalandı

Hizmet-İş Sendikası ile Ortahisar Belediyesi arasında ek protokol imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanlığı ile Ortahisar Belediyesi arasında ek protokol imzalandı. Protokol kapsamında yeni maaş anlaşması yapıldı ve çalışanlara daha adil bir düzenleme sağlandı.

02.02.2024 10:48  Güncelleme: 10:52
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Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanlığı ile Ortahisar Belediyesi arasında ek protokol imzalandı.

Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, "Çok daha adil olduğunu düşündüğümüz; kıdemi, eğitimi ve aileyi öne çıkaran yeni maaş anlaşmamız, Ortahisar Belediyesi Personel Limited Şirketi çalışanı işçi kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun. Kasabamızın çehresi sizinle değişiyor, hizmetlerimizin kalitesi sizinle artıyor. Emeklerinize sağlık" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Nevşehir İl Başkanı Muhammet Fatih Mutlu'da, "Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanlığımızın yetkili olduğu Ortahisar Belediyesinde görev yapan üyelerimiz için yapılan ek protokol imza altına alındı. Ek Protokol sürecimizde büyük desteği olan belediye başkanımız Mustafa Ateş'e teşekkürlerimizi sunarız. Ek Protokolümüzün belediyemize, çalışanlarımıza ve sendikamıza hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hizmet-İş Sendikası ile Ortahisar Belediyesi arasında ek protokol imzalandı - Son Dakika
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