Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı Kutladı

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Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeni ile kutlama mesajı yayımladı. Uysal, Hizmet-İş Sendikası olarak, basın mensuplarının karşılaştığı sorunları yakından takip ediyor ve çözüm yolları arayışında olduklarını belirtti.

24 Temmuz Gazeteciler ve Bayramı nedeni ile Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal kutlama mesajı yayımladı. Uysal yayımladığı mesajında; "Bugün, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Halkın doğru bilgilendirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve toplumun bilinçlendirilmesi adına büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan tüm basın mensuplarımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Basın, demokrasinin ve özgür toplumların temel taşıdır. Siz değerli gazeteciler, kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirme görevinizi yerine getirirken, büyük bir sorumluluk üstlenmektesiniz. Halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunarak, bilgi kirliliğine karşı mücadele veriyor, toplumsal gelişim ve ilerlemeye katkıda bulunuyorsunuz. Bu zorlu görevdeki özveriniz, demokratik ve şeffaf bir toplumun inşasında hayati bir rol oynamaktadır"

Basın mensuplarının yaşadığı sorun ve sıkıntıları yakında takip ettiklerini ve yaşanan sorunların çözülmesi için arayış içerisinde olduklarını belirten Uysal, "Hizmet-İş Sendikası olarak, basın mensuplarının karşılaştığı sorunları yakından takip ediyor ve çözüm yolları arayışında bulunuyoruz. Basın çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, mesleki haklarının korunması ve basın özgürlüğünün güvence altına alınması, sendikamızın öncelikli hedefleri arasındadır. Gazetecilik mesleğinin saygınlığının korunması ve basın mensuplarının emeğinin karşılığını alması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün vesilesiyle, sansür ve baskıya karşı duran, halkın haber alma özgürlüğünü savunan tüm gazetecileri saygıyla selamlıyoruz. Gazetecilerimizin maruz kaldığı her türlü baskı, tehdit ve şiddetin son bulması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve mesleki haklarının güvence altına alınması için hep birlikte çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bağlamda, basın mensuplarının daha iyi şartlarda çalışabilmesi ve mesleki özgürlüklerinin tam anlamıyla sağlanması için gerekli tüm adımların atılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Basın emekçilerimizin, topluma sunduğu hizmetin değeri hiçbir maddi ölçütle ifade edilemez. Sizlerin ortaya koyduğu emek, adaletin, hakkaniyetin ve doğruluğun sesi olarak her zaman yankılanacaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, basın emekçilerimizin yanında olduğumuzu, onların haklarını savunmak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK