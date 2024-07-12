Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, Gevaş Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilere destek verdi

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Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, Gevaş Belediyesi tarafından işten çıkarılan 36 işçinin yanında olduklarını ifade ederek, "Emekçilerin haksız ve hukuksuzca işten çıkarılmasına asla boyun eğmeyeceğiz. İççilerin işlerine geri iadesini istiyoruz" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, geçtiğimiz günlerde DEM'li Gevaş Belediyesi tarafından işten çıkarılan 36 işçiyi ziyaret ederek, yanlarında olduğunu belirtti. Burada işçilerin yaptığı eyleme destek veren Başkan Akdeniz, 31 Mart seçimleri sonrası belediyelerde yaşanan işçi kıyımı ve emek düşmanlığının Gevaş Belediyesinin de görüldüğünü ifade ederek, "Gevaş Belediyesi emekçileri de parti değişikliği yaşanan birçok belediyede olduğu gibi açık bir emek düşmanlığı ile karşı karşıyadır. 36 arkadaşımız keyfi gerekçelerle, haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldı. Bugün haksız, hukuksuz ve keyfi olarak işlerinden edilen Gevaş emekçilerinin yalnız olmadığını göstermek için buradayız. Gevaş'ta emekçilere reva görülen uygulamalar sadece işçi kıyımlarıyla da sınırlı kalmadı. Yıllardır Gevaş için hizmet vermiş, şehri için çabalayan arkadaşlarımızın; maaşlarında kesinti yapılıyor, fazla mesai ücretleri ödenmiyor, ikramiyeler ve birçok hakları emanete alındı diyerek verilmiyor. Belediye başkanı bununla da yetinmeyip çeşitli yollarla emeklilik baskısı yaparak, arkadaşlarımızın görev yerlerini değiştirerek ve farklı görevler vererek yıldırmaya çalışıyor. Seçim öncesi 'Gevaş için değişim zamanı' diye vaatlerde bulunan DEM partili başkanın değişim anlayışı; işçi kıyımı yapmak mı? Mobing uygulamak mı? Emekçinin haklarını vermemek mi? Aileleriyle birlikte emekçileri perişan etmek mi? Şimdi buradan soruyoruz: Size göre değişim bu mu? Bu resmen zorbalıktır, hak gaspıdır, emeği hiçe saymak ve insan onuruyla oynamaktır" dedi.

"Yapılan haksızlığa asla boyun eğmeyeceğiz"

Emekçilerin kimsesiz ve yalnız olmadığına vurgu yapan Akdeniz, "İş akdinin feshedilmesini gerektiren haklı bir neden olmaksızın, sözde gerekçelerle arkadaşlarımızın ekmeğiyle oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Arkadaşlarımıza keyfi kararlarla görev yerleri değiştirilmek suretiyle baskı ve mobing uygulanmasına göz yummayacağız. Belediye başkanlarının asli görevi, kendisine yetkiyi veren vatandaşlara hizmet üretmektir. 31 Mart seçimleri sonrası Gevaş Belediye Başkanı hizmet etmek yerine, "Nasıl emek düşmanlığı yapabilirim, belediye emekçilerini nasıl mağdur edebilirim'in derdine düşmüştür. Emekçilerin işlerinden edilmesi hangi vicdana sığar. Yaptığı işin gerektirdiği hiçbir riskten çekinmeden gece-gündüz, kar-kış fedakarca, onuruyla, alın teriyle çalışan bu insanlar, işten çıkarılmayı, baskı ve mobinge maruz bırakılmayı gerektirecek ne yaptı? Suçları nedir? Bu zor ekonomik şartlarda aileleriyle birlikte hayatta kalmaya çalışan bu insanlar, işten çıkarılmayı hak etmiyor. Hak-İş ve Hizmet-İş olarak haksızlık ve hukuksuzluklara boyun eğmeme gibi bir düsturumuz var. Yarım asırlık sendikal mücadelemizde emek hareketi adına ne grevler, ne eylemler yaptığımızı çalışanlar, üyelerimiz ve işverenler çok iyi bilirler. Türkiye'nin en büyük, en güçlü ve en etkin sendikası olarak Gevaş Belediyesi emekçilerinin sonuna kadar yanındayız. Tüm Türkiye'de yaşanan işçi kıyımlarına karşı sürdürdüğümüz haklı mücadeleyi Gevaş'ta da kararlılıkla sürdüreceğiz. Üyelerimize yapılan haksızlığa asla sessiz kalmayacağız. Gevaş Belediyesi emekçilerinin hak ve hukukuna sahip çıkacağız. Üyelerimizi korumak için tüm hukuki, yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. İşten çıkarılan üyelerimiz işlerine iade edilinceye, hukuksuz görev değişiklikleri son buluncaya kadar mücadelemizi hem burada, hem de hukuki süreçte kararlılıkla sürdüreceğiz. Kararlıyız, haklıyız, kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası işçiler oturma eyleminde bulundu. - VAN