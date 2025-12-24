\'Hizmet Madalyası\' sahibi Başkan Yalçın, \'Bir Olalım Birlik Olalım\' toplantısında Talas\'taki çalışmaları anlattı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2025 yılında dünyada sadece 5 kişiye verilen 'Hizmet Madalyası'nın sahibi olarak Azerbaycan Diaspora Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Olalım, Birlik Olalım' çevrimiçi toplantısına katıldı.

Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov tarafından toplantıya davet edilen Başkan Yalçın, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi yönünde Talas'ta gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Başta Azerbaycan Şuşa Evi olmak üzere, Azerbaycan Kardeşlik Parkı, Hocalı Parkı, Hocalı Anıtı gibi konularda bilgiler veren Başkan Yalçın, Kayseri'de yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerin her türlü etkinliklerine destek verdiklerini ifade etti. Başkan Yalçın ayrıca Kasım ayı başında düzenledikleri Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşmasına en fazla katılımın Azerbaycan'dan olduğuna dikkat çekti.

Azerbaycan Sanat Haftası kapsamında geçtiğimiz pazartesi günü Kayseri Üniversitesinde gerçekleştirilen 'Kardeşliğimiz Ebedidir' programına da değinen Başkan Yalçın, "Çalışmalarımız meyvelerini veriyor. Gerek Azerbaycan hükümeti ile gerekse şehrimizde yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimizle çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Karşılıklı etkileşimle güzel faaliyetlere imza atıyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov'un da katılımıyla Azerbaycan kültürünü yansıtan çok güzel bir program yaptık. Bir millet iki devlet olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içerisinde olacağız" diye konuştu.

Bakan Muradov'dan taltif ve teşekkür

Çevrimiçi programda Talas'a ve Başkan Yalçın'a övgüler dizen Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov da, "Biz gerek savaş zamanında gerekse de diğer zamanlarda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her zaman Türkiye'den büyük kardeşlik gördük, dostluk gördük. Siz de o insanlardan birisiniz. Biz her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimize Türkiye'de Talas'ta gidin Azerbaycan Şuşa Evini, Kardeşlik Parkı'nı görün diyoruz. Bunları yaptığınız için size teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ