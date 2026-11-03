Hocalar\'da hububat üreticilerine Tarım ve Orman Müdürlüğünce bilgilendirme yapıldı

Hocalar'da hububat üreticilerine Tarım ve Orman Müdürlüğünce bilgilendirme yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hocalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, hububat üreticileriyle saha ziyaretlerinde bir araya gelerek tarımsal üretim hakkında bilgilendirmede bulundu. Üreticilerle görüş alışverişi yapılan ziyaretlerin verim ve kaliteyi artırma amacıyla süreceği belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde hububat ekimi yapan üreticilere yönelik saha ziyaretleri ve teknik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Hocalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, hububat üreticileriyle bir araya gelinerek tarımsal üretim faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ziyaretlerde üreticilerle görüş alışverişi yapılırken, üretim süreçlerine ilişkin değerlendirmeler de gerçekleştirildi.
Tarımsal verim ve kalitenin artırılması, bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bitkisel üretimin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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