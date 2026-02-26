Hocalı katliamı 34. yıl dönümünde Kızılcahamam\'da dualarla anıldı

Kızılcahamam Belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği iş birliğiyle, Hocalı Özel Anıt Müzesi'nde Hocalı Katliamı'nın 34. yılı anma programı düzenlendi.

Program, saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla Hocalı şehitleri bir kez daha rahmetle yad edildi.

Törende konuşan Belediye Başkanımız Süleyman Acar, "Bugün burada, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Hocalı Katliamı'nın 34. yıl dönümünde, yüreğimizde hala taze olan bir acıyı paylaşmak için bir aradayız. 26 Şubat 1992 gecesi Hocalı'da yalnızca insanlar değil, masumiyet, merhamet ve insanlık da katledildi. 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlı toplam 613 masum soydaşımız, gözlerini dünyaya kapatırken, geride insanlığın vicdanında silinmeyecek bir yara bıraktı. Hocalı'da yaşananlar bir savaş değil, bir vahşettir. Bir çatışma değil, bir insanlık suçudur. ve biz biliyoruz ki Hakikat susturulamaz. Tarih çarpıtılamaz. Şehitler unutulamaz. Kızılcahamam olarak bizler, bu acıyı sadece uzaktan izleyen değil, kalbinde hisseden bir şehir olduk. Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle ilçemize kazandırdığımız Hocalı Anıt Müzesi, yalnızca bir yapı değil, bir hafıza mekanıdır. Bir vicdan çağrısıdır. Bir insanlık dersidir. 2020 yılında Hocalı ile imzaladığımız kardeş şehir protokolü ise, iki devlet tek millet anlayışının somut bir nişanesidir. ve tarih bir başka sayfayı 2020'de yazdı. 44 gün süren Vatan Muharebesi'nde Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturdu. Bu zafer, yalnızca bir toprak kazanımı değil; adaletin yeniden ayağa kalkmasıdır. Hocalı'da susan çocukların sesi, Karabağ'da yükselen ezanla yeniden yankı bulmuştur. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Hocalı'yı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Kızılcahamam Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Hocalı'da yaşanan vahşetin asla unutulmayacağını ve bu acının hala yüreklerde hissedildiğini vurguladı. Büyükelçilik Müsteşarı Eldar Aliyev ise, Hocalı şehitlerinin hatırasını yaşatmak için her yıl düzenlenen bu anma programlarının önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Hocalı Özel Anıtı'na karanfiller bırakarak anı defterine duygularını yazdı. Şehitlerimizin aziz hatırası dualarla ve rahmet dilekleriyle anıldı.

Törene, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Eldar Aliyev, Kızılcahamam Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA