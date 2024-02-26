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Hocalı katliamı, Kütahya'da fotoğraf sergisi ile anıldı

KÜTAHYA - Kütahya'da, Hocalı katliamının 32. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesi anısına resim sergisi düzenledi.

Azerbaycan Parkındaki gerçekleştirilen etkinlikte, Hocalı katliamında çekilmiş fotoğraflar sergilendi.

Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ilgar İdrisov, yaptığı açıklamada, "Bugün burada yaklaşık 32 yıl önce yaşanan bir katliamı anmaktayız. Dün Tunçbilek beldesinde de bir etkinliğimiz oldu. Orada da Hocalı Parkı yapılmış. Hocalı Parkı'nda ziyaret gerçekleştirdik. Bugün de Kütahya merkezinde Azerbaycan Parkı'nda Hocalı Katliamı isimli resim sergisi düzenledik ve burada bu vatandaşlarımıza resimlerimizle Azerbaycan'da Hocalı kasabasında yaşanan bu katliamdaki bazı gerçekleri sergi şeklinde insanlara göstermeyi amaçladık. İşte biz de Azerbaycanlılar olarak Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak bu gibi faaliyetlerimizde Hocalı katliamını hep anmak anlatmakla mecburuz. Bugün yanımızda olan acımızı paylaşan, bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Türk İslam dünyasına İnşallah bir daha böyle bir katliam Allah yaşatmasın. Her zaman Hocalıyı anacağız, unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

"Aynı acılar Gazze'de de yaşanıyor"

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, Hocalı'da 32 yıl önce insanlık dramı yaşandığını ifade etti. Ceyhun, "Biz, bugün burada bir acı dolayısıyla toplandık. 32 sene önce Hocalı'da 613 kardeşimizin öldürüldüğü bir katliamı anmak için buradayız. Tabi Uluslararası Ögrenci Derneği olarak biz Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmak istedik. O yüzden buradayız ama o günlere döndüğümüz zaman gerçekten büyük bir hüzün duyuyoruz ve bir daha başkanımızın dediği gibi bu katliamlar yaşanmasın diye dua ediyoruz. Şu an dünyanın birçok yerinde Müslümanlar yine katliamlar ve acılar görmeye devam ediyor. Şu an en yakın tarihte ve zamanda Gazze'de aynı acılar yaşanıyor, orası içinde dualar ediyoruz, elimizden geldiğince bu katliamlar dursun diye uğraşıyoruz. Biz ne kadar güçlü olursak bu katliamları ancak bu şekilde önleyebiliriz. Hocalı da 613 tane kardeşimiz sadece barış koridoru denilen koridordan Hocalı'yı terk etmek istedikleri anda bir katliama maruz kaldılar. Çoluk çocuk demeden o insanlar orada öldürüldüler. Hatta tanıklardan bir tanesi şu şekilde anlatıyor. Anlatan da kendisi Ermeni bir gazeteci. Diyor ki, '100 tane insanı getirdiler ve köyün ortasında yakmak istediler fakat ben hissettim ki orada 10 yaşında bir kız çocuğu hareket ediyor. Baktım, canlı olduğunu onlara söylemeye çalıştım. O anda oradaki Ermeni askerlerden bir tanesi kız çocuğunu kolundan tuttuğu gibi ateşin içine fırlattı ve çocuk orada ızdıraplar içinde hayatını kaybetti'. Bu şekilde insanlık dışı olaylar yaşandı. Rabbim bir daha göstermesin. Orada şehit olan tüm kardeşlerimize buradan rahmet diliyoruz. Allah'ım onlara rahmet eylesin, İnşallah bundan sonra Rabbim hiçbir insana, hiçbir masuma böyle katliamlar göstermesin" diye konuştu.