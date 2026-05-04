Hollanda Ankara Büyükelçisi Wijnands: "Hollandalı yatırımcılar için Trabzon'un önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyorum" - Son Dakika
Hollanda Ankara Büyükelçisi Wijnands: "Hollandalı yatırımcılar için Trabzon'un önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyorum"

04.05.2026 13:07  Güncelleme: 13:08
Hollanda Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Ahmet Metin Genç ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler, ticaret hacmi ve yatırım fırsatları ele alındı. Trabzon'un ekonomik potansiyeline dikkat çeken Başkan Genç, şehrin özellikle tarım, su ürünleri ve turizm alanlarında güçlü bir konumda olduğunu vurguladı. Başkan Genç, "Trabzon fındık, çay ve somon üretimiyle sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da önemli bir yere sahip. Bunun yanında turizmde de her geçen yıl daha fazla ilgi görüyoruz. Organize sanayi bölgelerimizi güçlendiriyoruz, yenilerini kuruyoruz. Hollanda'dan yatırımcıları şehrimizde görmekten büyük memnuniyet duyarız" dedi.

"Hollandalı yatırımcılar için Trabzon'un önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyorum"

Büyükelçi Joep Wijnands ise Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin köklü ve çok boyutlu olduğunu belirterek, Trabzon'un sunduğu fırsatların ilgilerini çektiğini belirtti. Wijnands, "Trabzon'un sahip olduğu doğal kaynaklar, tarımsal üretim gücü ve turizm potansiyeli oldukça etkileyici. Özellikle sürdürülebilir tarım, su ürünleri ve lojistik alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendirmek isteriz. Hollandalı yatırımcılar için Trabzon'un önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Görüşmenin sonunda Başkan Genç, Büyükelçi Wijnands'a isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması ile telkari fincan takımı hediye etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

