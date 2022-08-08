Bağcılarlı kardeş sporcular Hollanda'dan madalyayla döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılarlı kardeş sporcular Hollanda'dan madalyayla döndü

08.08.2022 11:56
Bağcılarlı kardeş sporcular Hollanda'dan madalyayla döndü

Hollanda'da düzenlenen ve 24 ülkeden 94 sporcunun mücadele ettiği World Boccia Challenger turnuvasında milli formayı giyen Bağcılar Belediyesi sporcuları Yahya Gürbüzer ve kardeşi Fatma Gürbüzer büyük bir başarı elde etti.

Hollanda'da düzenlenen ve 24 ülkeden 94 sporcunun mücadele ettiği World Boccia Challenger turnuvasında milli formayı giyen Bağcılar Belediyesi sporcuları Yahya Gürbüzer ve kardeşi Fatma Gürbüzer büyük bir başarı elde etti. Finalde Slovenya takımını 7-3'lük skorla yenen Gürbüzer kardeşler bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Milli Takımı, 1-6 Ağustos 2022 tarihleri arasında Hollanda'nın Veldhoven kentinde düzenlenen World Boccia Challenger turnuvasına katıldı. 24 ülkeden 94 sporcunun iştirak ettiği dev turnuvada Bağcılar Belediyesi sporcularından Yahya Gürbüzer ile kardeşi Fatma Gürbüzer de Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yerini aldı.

Finalde Slovenya'yı 7-3 yendiler

Büyük spor organizasyonunda rakiplerini eleyen Gürbüzer kardeşler, finalde Slovenya takımıyla karşılaştı. Zorlu geçen etapta rakibini 7-3 mağlup eden Bağcılarlı sporcular, üçüncü olarak bronz madalyayı kazandı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ülkemize gurur yaşatan ve Türk bayrağını yurtdışında dalgalandıran milli sporcuları tebrik etti. Boccia Milli Takımı, 22-29 Ağustos tarihlerinde Polonya, 6-14 Eylül tarihlerinde ise İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Göztepe'den Ali Akman bombası Göztepe'den Ali Akman bombası Erzincan'daki 'Karacalar Şelalesi' doğa tutkunları tarafından keşfedilmeyi bekliyor Erzincan'daki 'Karacalar Şelalesi' doğa tutkunları tarafından keşfedilmeyi bekliyor
Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, Slovenya, Hollanda, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağcılarlı kardeş sporcular Hollanda'dan madalyayla döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:46 Devlet Bahçeli, Uludere'ye giden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi: Terör örgütünün kirli üslubunu seslendirmiştir
11:32 Galatasaray, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu! West Ham United forması giyen Vlasic'in transferi için gaza basıldı
11:20 Yerli otomobil TOGG'un ilk prototip bataryası Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde üretildi
11:20 Çavuşoğlu, AB'ye Türkiye'nin gayretiyle çözüme kavuşan tahıl krizi üzerinden mesaj verdi: Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
10:52 İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli küçük kız: İsrail devlet bile değil onlar sadece çocuk katili
10:49 Dolar/TL kuru haftanın ilk iş günü 17,96 seviyesinde
10:49 MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu
10:49 Camdaki Kız'ın çapkın karakteri Sedat'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, gönlünü haber spikeri Merve Dinçkol'a kaptırdı
10:46 İstanbul'da evini basan saplantılı sapık tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza, yaşama tutunamadı: Sözde koruma kararı vardı
10:37 Kanlar içinde girdiği apartmanda tüm kapıları çalıp "beni kurtarın" diye bağıran şahıs ortalığı ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 12:00:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bağcılarlı kardeş sporcular Hollanda'dan madalyayla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement