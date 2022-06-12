Hollanda'da yaşam fişi çekilecek Dilara, Türkiye'de ayağa kalktı - Son Dakika
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Hollanda'da yaşam fişi çekilecek Dilara, Türkiye'de ayağa kalktı

12.06.2022 10:27
Hollanda'da yaşam fişi çekilecek Dilara, Türkiye'de ayağa kalktı

Hollanda'da yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirilen ve tedavisine başlanan AKUT lösemi hastası Dilara'nın son durumunu babası anlattı.

Hollanda'da yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirilen ve tedavisine başlanan AKUT lösemi hastası Dilara'nın son durumunu babası anlattı. Baba Oğuz Şahin, "O gencecik pırıl pırıl hemşirelerimizin ellerinden öpüyorum. Şu an kızımız ayağa kalktı. Sırada lösemi tedavisi var" dedi.

Hollanda'da tedavi gördüğü hastanede yaşam fişinin çekilmesi kararı verilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'in tedavisi sürüyor. Türkiye tarafından gönderilen özel ambulans uçakla yurda getirilen Şahin, Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmış ve yaklaşık 1,5 ay süren tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkarılarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Dilara'nın sağlık durumuna ilişki son durumu ise babası Oğuz Şahin anlattı.

"Kızımızla konuşabiliyor, sohbet edebiliyoruz"

Konuya ilişkin konuşan Dilara'nın babası Oğuz Şahin, "Kızımızın tedavisi devam ediyor. Hastalığı ciddi ve riskli ama şükürler olsun ki geldiğimiz nokta umut verici. Hollanda'da kızımızdan vazgeçilmişti. Kızımızı Türkiye'de yeniden ayağa kaldırdılar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımız inanılmaz bir çaba gösterdi. Dilara'yı bir çocuk gibi ayağa kaldırdılar. Dilara, Hollanda'da ilk geldiği dönemde çok zor durumdaydı. O gencecik pırıl pırıl hemşirelerimizin ellerinden öpüyorum. Kızıma yeni doğmuş bir bebek gibi baktılar, ilgilendiler. Şu an kızımız ayağa kalktı. Önümüzde şu an lösemi tedavisi var. En kısa sürede tedavisine başlanacak. Buraya gelmeden önce kızımızı sadece yatakta uyurken görüyorduk. Şimdi kızımızla konuşabiliyor, sohbet edebiliyoruz. Kokusunu alabiliyorum. Ben tekrar Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"Hollandalı yetkililerden bir telefon dahi gelmedi"

Baba Şahin, kızının vatandaşı olduğu Hollanda'dan hiçbir yetkilinin kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek, "Dilara aynı zamanda Hollanda vatandaşı. Hollanda'da yaşayan komşularımızdan geçmiş olsun mesajları geliyor. Tüm bu yaşananlara rağmen Hollandalı yetkililerden bir telefon dahi gelmedi. Hollanda Konsolosluğu buraya 12 kilometre uzaklıkta sadece. Hiçbir şekilde bir 'geçmiş olsun' demek için bile iletişime geçmediler." diye konuştu. - İSTANBUL

Hollanda'da yaşam fişi çekilecek Dilara, Türkiye'de ayağa kalktı
Hollanda'da yaşam fişi çekilecek Dilara, Türkiye'de ayağa kalktı
Hollanda'da yaşam fişi çekilecek Dilara, Türkiye'de ayağa kalktı
Hollanda'da yaşam fişi çekilecek Dilara, Türkiye'de ayağa kalktı
Hollanda'da yaşam fişi çekilecek Dilara, Türkiye'de ayağa kalktı
Hollanda'da yaşam fişi çekilecek Dilara, Türkiye'de ayağa kalktı
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hollanda'da yaşam fişi çekilecek Dilara, Türkiye'de ayağa kalktı - Son Dakika

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