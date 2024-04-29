Hollanda Din Hizmetleri Müşaviri ve Diyanet Vakfı Üyeleri Adıyaman'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hollanda Din Hizmetleri Müşaviri ve Diyanet Vakfı Üyeleri Adıyaman'da İncelemelerde Bulundu

Hollanda Din Hizmetleri Müşaviri ve Diyanet Vakfı Üyeleri Adıyaman\'da İncelemelerde Bulundu

Hollanda Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Özgül ve Hollanda Diyanet Vakfı üyeleri, Adıyaman'da yapılacak olan cami ve Kuran kursu inşaat alanını incelemek üzere ziyarette bulundu. Adıyaman'a gelen heyet, ağır hasar alan iller arasında yer alan şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet, İl Müftülüğünü ziyaret ederek, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hollanda heyeti, cami ve Kur'an kursunun yapılacağı alanları gezerek, saha çalışmalarını yerinde inceledi ve yakın zamanda inşaatın başlayacağını belirtti.

29.04.2024 09:54  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Özgül ve Hollanda Diyanet Vakfı üyeleri Adıyaman'a yapılacak olan cami ve Kuran kursu inşaat alanını inceledi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'a gelen heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müftülüğünü ziyaret eden Lahey Din İşleri Müşaviri Dr. Ömer Özgül ve Hollanda Diyanet Vakfı üyeleri İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nu ziyaret ederek, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

İl Müftüsü Haliloğlu ile birlikte, HDV tarafından yapılacak olan cami ve Kur'an kursunun yapılacağı alanları birlikte gezen Özgül, saha çalışmalarını yerinde incelediklerini ve çok yakın zamanda cami ve Kur'an kursunun yapımına başlanacağını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Hollanda, Lahey, Cami, Sivil Toplum, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hollanda Din Hizmetleri Müşaviri ve Diyanet Vakfı Üyeleri Adıyaman'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:52 İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti
10:46 Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:45 Fuhuş çetesine operasyon Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar Fuhuş çetesine operasyon! Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar
10:23 Batman Petrolspor, Turgutluspor’u 3-2 yenerek tekrar TFF 2. Lig’e yükseldi Batman Petrolspor, Turgutluspor'u 3-2 yenerek tekrar TFF 2. Lig'e yükseldi
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
10:04 Altın fiyatları ne kadar İşte piyasadaki son durum Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 11:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda Din Hizmetleri Müşaviri ve Diyanet Vakfı Üyeleri Adıyaman'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement