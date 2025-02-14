Honaz Belediye Başkanı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Büyüklerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Honaz Belediye Başkanı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Büyüklerle Bir Araya Geldi

Honaz Belediye Başkanı 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde Büyüklerle Bir Araya Geldi

Denizli'nin Honaz ilçesinde Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşlı rehabilitasyon merkezi sakinlerine çiçek hediye ederek, onlarla keyifli anlar geçirdi. Başkan Kepenek, 'Sevgi gününde büyüklerimizle birlikteyiz' dedi.

14.02.2025 16:29  Güncelleme: 16:32
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Denizli'nin Honaz ilçesinde Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 14 Şubat Sevgililer Gününde Kocabaş Ümmü Gülsüm Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ve Sosyal Tesislerdeki vatandaşlara çiçek hediye etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kepenek, "Sevgi gününde büyüklerimizle birlikteyiz. Bu anlamlı günde Koca Çınarlarımızla Honaz Belediyesi Kocabaş Ümmü Gülsüm Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ve Sosyal Tesisimizde buluştuk" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek 14 Şubat Sevgililer Gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Honaz Belediyesi Kocabaş Ümmü Gülsüm Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ve Sosyal Tesiste vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kepenek, vatandaşlara çiçek hediye etti. Aynı zamanda vatandaşlarla keyifli sohbetler eden Başkan Kepenek 14 Şubat Sevgililer Gününü kutladı.

"Sevgi gününde büyüklerimizle birlikteyiz"

Yaşlı Rehabilitasyon Merkezinde vatandaşlarla buluşan ve keyifli anlar geçirdiğini belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Sevgi gününde büyüklerimizle birlikteyiz. Bu anlamlı günde Koca Çınarlarımızla Honaz Belediyesi Kocabaş Ümmü Gülsüm Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ve Sosyal Tesisimizde buluştuk. Keyifli sohbetler yaptık, etkinliklerine dahil olduk. Sevginin, hoşgörünün, güler yüzün en güzel anını büyüklerimizle yaşadık. Geçmişimizi unutmadan yaş almış büyüklerimizle birlikte Honaz'ımızın geleceğine ışık tutuyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Honaz Belediye Başkanı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Büyüklerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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