Başkan Kepenek'ten Berat Kandili mesajı
Başkan Kepenek'ten Berat Kandili mesajı

Başkan Kepenek'ten Berat Kandili mesajı
02.02.2026 17:18  Güncelleme: 17:21
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında adalet, vicdan ve dayanışma vurgusu yaparak toplumsal barışa katkının önemine dikkat çekti.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında adalet, vicdan ve dayanışma vurgusu yaparak, kandilin toplumsal barışa katkı sunmasını temenni etti.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Berat Kandilinin vicdan muhasebesinin yapıldığı, adalet, hoşgörü ve dayanışma duygularının güçlendiği özel bir gece olduğuna dikkat çeken Başkan Kepenek, toplumsal barışın ve birlikte yaşama kültürünün önemine vurgu yaptı. Zor zamanlardan geçen toplumun, böylesi manevi gecelerde ortak değerlerde buluşmasının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Kepenek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Berat Kandili; adaletin, vicdanın ve hakkaniyetin hatırlandığı müstesna bir gecedir. Kimsenin kendini dışlanmış hissetmediği, eşitliğin ve dayanışmanın güçlendiği bir toplum için hep birlikte sorumluluk almamız gerekiyor. İnancımızdan aldığımız güçle, adaletin ve insan onurunun her şartta savunulması gerektiğine inanıyorum. Başta Honazlı vatandaşlar olmak üzere tüm milletin ve İslam aleminin Berat Kandilini kutluyorum, bu mübarek gecenin sağlık, huzur, barış ve adalet getirmesi temenni ediyorum." - DENİZLİ

