Honaz Belediyesi\'nden Hizmet Kalitesini Artıracak Yeni Araçlar

Honaz Belediyesi, daha geniş ve daha hızlı hizmet sağlamak amacıyla filolarına 6 yeni araç kattı.

Honaz Belediyesi araç filolarını genişletmeye devam ediyor. Honazlı vatandaşları ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamak ve uzak mesafedeki mahallere daha hızlı hizmet ulaştırmak amacıyla Honaz Belediyesi araç filolarına 6 yeni araç ekledi.

Honaz Belediyesi filosuna eklenen yeni araçlar hakkında konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Honaz ve mahallerindeki çöpleri toplama sürelerini azaltmak acıyla 3 çöp kamyonu, marketin ve gıda satışının olmadığı mahallere hizmet sağlamak amacıyla 1 gezici kent market aracı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 1 adet hizmet aracı, Zabıta Müdürlüğümüze 1 adet hizmet aracı alımı yapıldı. Tüm çalışmamız ilçemize ve vatandaşlarımıza daha iyi ve daha hızlı hizmet edebilmek için" dedi. - DENİZLİ