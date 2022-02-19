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Hong Kong'da hastaneler doldu, hastalar çadırlarda tedavi ediliyor - Son Dakika

Hong Kong'da hastaneler doldu, hastalar çadırlarda tedavi ediliyor

19.02.2022 00:58
Hong Kong'da hastaneler doldu, hastalar çadırlarda tedavi ediliyor

Korona virüs salgınının beşinci dalgasından etkilenen Hong Kong'da hastanelerdeki yatak kapasitesinin dolmasının ardından hastalar hastanelerin bahçesine kurulan çadırlarda tedavi ediliyor.

Korona virüs salgınının beşinci dalgasından etkilenen Hong Kong'da hastanelerdeki yatak kapasitesinin dolmasının ardından hastalar hastanelerin bahçesine kurulan çadırlarda tedavi ediliyor.

İlk olarak 2019 yılında Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın genelini etkileyen korona virüs salgınında başarılı bir politika yürüten Hong Kong'da, salgının beşinci dalgasına alarm zilleri çalmaya başladı. Çin'de olduğu gibi "sıfır vaka" politikası yürüten Hong Kong'da sağlık sistemi salgında kritik bir mücadele veriyor. Omicron mutasyonunun da etkisi ise vaka sayısında artış yaşanan Hong Kong'da hastaneler, hastaları bahçelerine kurdukları çadırda kabul etmeye başladı. Çadırların önünde bekleyen hastalar, doktorların ve sağlık görevlilerinin kendileri ile ilgilenmelerini bekliyor.

Caritas Tıp Merkezi'nde de durum, diğer hastanelerde yaşananlardan farklı değil. Durumu ağır olmayan hastalar, yatak kapasitesinin dolmasının ardından bahçeye kurulan alanlarda tedavi ediliyor. Durumu acil olmayan hastalara açık alanda tedavi verilirken, yaşlı ve sağlık problemi olan kişiler ise içeriye alınıyor. Caritas Tıp Merkezi Müdürü Ho Wan-xia, hastane içerisindeki kapasitenin dolu olduğunu ifade ederek, yaşlıları ve acil yardıma ihtiyaç duyanlara daha hızlı bir şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını ifade etti. Wan-xia, vaka sayısındaki artışın ardından çareyi bahçeye çadırlar kurarak tedavi hizmetine devam etmekte bulduklarını sözlerine ekledi. - HONG KONG

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, hastaneler, Hong Kong, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hong Kong'da hastaneler doldu, hastalar çadırlarda tedavi ediliyor - Son Dakika


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