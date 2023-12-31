Hong Kong\'ta Yeni Yıl Coşkusu Havai Fişeklerle Karşılandı

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da yeni yıl 12 dakikalık havai fişek gösterisi eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Dünyanın dört bir yanında yeni yıl kutlamaları yapılıyor. Çin'e bağlı Hong Kong da yeni yıla 12 dakika süren havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi. Victoria Limanı'nda yaklaşık 1 saat önce başlayan havai fişek gösterileri izleyenleri kendine hayran bıraktı. Erken saatlerde havai fişek gösterisini izlemeye başlayan Hong Konglular, geri sayımının tamamlanmasıyla 2024 yılına coşkuyla girdi. Yeni yıl kutlamaları çerçevesinde yapılan "Yeni Yıl Yeni Efsane" temalı gösteride değişen mevsimler ve doğanın güzelliği anlatıldı. - HONG KONG