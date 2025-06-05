Hopa Çay Üreticilerinin Fiyat Tepkisi

Haber: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'in Hopa ilçesinde çay üreticileri, çay fiyatlarına tepkilerini dile getirdi. Bir çay üreticisi, "55 yaşındayım, parmaklarım çalışmaktan nasır tuttu. İşçi tutuyoruz ama yine de yetmiyor. Dün çayı 16 liradan sattık, işçiye 10 lira verdik. Bize ne kaldı? Lütfen artık sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde çay üreticileri, yaşadıkları ekonomik zorluklara ve düşük alım fiyatlarına tepki gösterdi. Üreticiler, artan maliyetler karşısında çaydan kazanç elde edemediklerini belirterek, hem devlet hem de özel sektörün kendilerini görmezden geldiğini ifade etti.

Hopalı çay üreticisi şunları söyledi:

"55 yaşındayım, parmaklarıma bakın, çalışmaktan nasır tuttu. İşçi tutuyoruz ama yine de yetmiyor. Dün peynir alamadım. Dedemin babası savaşa gitmiş, evde 7 çocuk varmış, üç dizi mısırla çocukları doyurmuşlar. Biz bu devleti böyle kurduk, şimdi bu haldeyiz. Dün çayı 16 liradan sattık, işçiye 10 lira verdik. Bize ne kaldı? Lütfen artık sesimizi duyun."

"ÇAYKUR kota düşürdü, özel sektör çayı ucuza alıyor"

Hopalı çay üreticisi Günaydın Balcı, ÇAYKUR'un kota uygulaması nedeniyle ürünlerini özel sektöre satmak zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi:

"ÇAYKUR kotayı 20'ye düşürdü, elimizde 500 kilo ile 1 ton arası çay kaldı. 'Ver Kurtul' diye bir özel sektör firması var, çayı 16-17 liradan alıyor. Oysa 25 liraya satmamız gerekiyordu, aradaki farkı biz ödüyoruz. Gürcü işçilere 11 lira veriyoruz, üstüne üç öğün yemek, barınma, duş masrafı da bizden. Geriye kalan para 7-8 lira... Biz bittik. Torunlara çikolata alamıyoruz. Çocuklara 50-100 lira veriyoruz, kabul etmiyorlar. Artık 200 liradan aşağısını beğenmiyorlar. Biz bunu neyle verelim? Çarşıya yürüyerek gideceğiz, dolmuşa bile binemeyeceğiz. Bir bardak çay 15 lira, biz çayı tarladan 16 liraya satıyoruz.

Manda yoğurdu, hurma, kestane balı yiyorlarmış. Peki biz nerede yiyeceğiz bunları? Hopa'da manda yoğurdu nerede satılıyor? İneğin sütü 70 lira, mandanın sütü kaç lira olacak? Sadece kendileri yiyorlar, bize hiçbir şey düşmüyor."

Bir başka çay üreticisi Pembe Yalçın ise işçilerin günlük ücretlerinin yüksekliğine dikkat çekerek, "İşçiler çok para alıyor. Biz bu yükün altından kalkamıyoruz" dedi.

"Devlete hakkımı helal etmiyorum"

Bir diğer üretici İlknur Balcı ise "Devlete hakkımızı helal etmiyoruz. Gelsinler bir gün, bir saat bizim işimizi yapsınlar. Halimizi görüyorsunuz, artık dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu.

Başka çay üreticisi ise "Onlar temiz, klimalı yerlerde oturuyor; biz çamurun içinde mahvoluyoruz. Gelip baksınlar halimize" dedi.

Hopalı çay üreticisi Zeki Altunkaya ise üretimdeki yığılmaya dikkat çekerek, "Vatandaş motorla çay topluyor. Herkes aynı anda çay getirince fabrikalar kapasiteyi aştı. ÇAYKUR kontenjan uygulamasına geçti. Özel sektör de bir gün alıyor, diğer gün almıyor. Vatandaş çayı ne yapsın? Elde kalıyor" ifadelerini kullandı.