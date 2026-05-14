Kadın emeği görünmez kılınıyor, maden ruhsatları tehdit oluşturuyor

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Hopa Üreten Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Ebru Yılmaz, tarımsal üretimde kadın emeğinin görünmez kılındığını belirterek, "Tarımın gerçek sahipleri kadınlardır. Kadınlar üretimin içinde büyük bir emek ortaya koyuyor ancak bu emeğin ekonomik bir karşılığı bulunmuyor." dedi. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise Artvin'de maden sahalarına verilen ruhsatların bölge için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Ocaklı, "Toprağımızı madene teslim edersek üretimden kopar, göç etmek zorunda kalırız." ifadelerini kullandı.

Hopa Belediyesi ile Hopa-Kemalpaşa Ziraat Odası iş birliğinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Hopa Belediye Meydanı'nda düzenlenen program yoğun ilgi gördü. Üreticilere destek amacıyla 10 bin ücretsiz domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtımının gerçekleştirildiği etkinlikte, zaman zaman izdiham yaşandı.

"TARIMIN GERÇEK EMEKTARLARI KADINLARDIR"

Hopa Üreten Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Ebru Yılmaz, tarımsal üretimde kadınların görünmeyen emeğine dikkat çekerek, kadınların üretimin merkezinde yer aldığını ancak emeklerinin ekonomik karşılık bulamadığını söyledi.Yılmaz şunları söyledi:

"Bizler burada bir kadın kooperatifi kurduk. Öncelikle onun kuruluş sürecinden biraz bahsedeyim sizlere. Biz bu kooperatifi ilk başta kolektif bir yapı olarak kurduk aslında. Kolektif yapının içerisinde Hopa Belediyesi, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası, Hopa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Hopa Ziraat Odası olmak üzere dört yapıyla birlikte yola çıktık. Amacımız da şuydu: Hopa'da tarım alanında neler yapabiliriz, kooperatifle nasıl bir yol izleyebiliriz diye bir kooperatif kurduk. Daha sonra şöyle bir yere yöneldik; bu kooperatif neden bir kadın kooperatifi olmasın? Çünkü tarımın içerisinde, şu an buradaki kitleden de gördüğümüz üzere, tarımın gerçek sahipleri, köylerin gerçek sahipleri, üretimin gerçek emektarları bizim buradaki kadınlarımız. Kendileri toprağı işleyen, üreten bir güçle varlar. Ama var oldukları yerlerde maalesef emeklerinin ekonomik olarak herhangi bir karşılığı yok."

35 LİRALIK ÇAY FİYATINA TEPKİ

Hopa-Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, açıklanan yaş çay alım fiyatına tepki göstererek, "Bu fiyat üreticiyi yok saymaktır. 35 lirayla bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değil" dedi. Muti şöyle devam etti:

"Bugün biz bu açıklanan 35 lirayı kabul etmiyoruz. Çiftçilerle birlikte bunun maliyet hesabını da yaptık. Bu otuz beş lira; yoksulluk, açlık fiyatıdır. Yani sefalete sürükleneceğimiz bir fiyattır aslında. Bugün otuz beş liraya, az önce de söyledim, iki tane ekmek alamıyoruz. Dört kişilik bir aile ancak ortalama iki ekmek tüketebiliyor. Verilen fiyatla evimize iki ekmek girmiyorsa bu fiyat kabul edilebilir bir fiyat değildir. Bu, üreticiyi, çiftçiyi, çay üreticisini yok saymaktır. Ama bizim de bu fiyatı belirleyenleri, açıklayanları yok sayacağımız gün çok yakındır diyorum. Sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Hepinizin ayağına sağlık."

"TOPRAĞI MADENE VERİRSEK GÖÇ KAÇINILMAZ OLUR"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Artvin'de maden sahalarına verilen ruhsatların tarım ve yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirterek, "Toprağımızı madene teslim edersek üretimden kopar, göç etmek zorunda kalırız" ifadesini kullandı. Ocaklı şunları söyledi:

"Tehdit sadece fiyat politikası değil. Bu çayın tehdidi aynı zamanda karşımıza gelen, Artvin'in yüz ölçümünün yüzde 71'ini ilgilendiren maden sahalarına ruhsat verilmesi meselesidir. Bu da büyük bir sorun. Ne yapacağız, vaz mı geçeceğiz? Hayır. Bakın ben şunu söylüyorum, hepinize de Hopa'dan söylemiş olayım; üstümüzde güzel bir güneş var. Bereketli topraklara sahibiz. Yağmurumuz yağıyor. Vücudumuz sağlam. Biz bu topraklarda yeniden kazarız, yeniden ekeriz, yeniden biçeriz ve Türkiye'nin ekonomisini de düzeltebilecek güce sahip oluruz. Ama eğer bu maden meselesiyle ilgili toprağı verirsek, bu saydığım seçenekler ortadan kalkar. Toprağı verirsek Hopa'dan göç ederiz, Artvin'den göç ederiz. ve bu madenler nedeniyle, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı gibi, madencilik faaliyetlerinden kalkınma olmayacağı gibi sonuçta ne olur? Bizim topraklarımızı bu çok uluslu şirketlere terk ederiz. Biz de buradan göç etmek durumunda kalırız."